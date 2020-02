“La mia uscita dalla maggioranza è legata a ragioni politiche e non partitiche”

Ronciglione - Il presidente del consiglio Emanuele Satriani sulla crisi in comune

Ronciglione – Riceviamo pubblichiamo – Non corrispondono al vero e sono frutto di fantasia le affermazioni contenute nel comunicato emesso dall’amministrazione comunale di Ronciglione, pubblicato sul portale tusciaweb del 14 febbraio.

Non veritiera l’affermazione sull’uscita dalla maggioranza del sottoscritto, che sarebbe legata a ragioni partitiche e non politiche.

In realtà vi sono molteplici motivazioni politiche che mi hanno portato a perdere le fiducia nel sindaco, ne elenco alcune per rinfrescare la memoria a chi memoria non ha o fa finta di non avere.

Gestione terreni lago di Vico, gestione acquedotto, gestione corse a vuoto, gestione viale Garibaldi (sul punto tutti sanno che stavo per uscire dalla maggioranza correva l’anno 2018), gestione personale, progetto pista ciclabile, progetto parcheggi ponte cimitero.

Sulle questioni sopra elencate, il mio pensiero è sempre stato opposto a quello del sindaco e non è vero che non ho “mai esternato problema amministrativo”, manifestando tale mia contrarietà nelle riunioni di maggioranza.

Tuttavia, nel convincimento di poter determinare dei cambiamenti nella linea di condotta del sindaco, gli ho sempre assicurato il mio sostegno in consiglio e questo per coerenza con una scelta, a suo tempo fatta, poi rivelatasi sbagliata.

Fantasiosa, poi, la pretesa “costante mancanza di partecipazione all’attività amministrativa”. Su questo punto sono i fatti che smentiscono il comunicato dell’amministrazione.

Quanto alle modalità di deposito al protocollo delle dimissioni della consigliera Maria Agostina Olivieri, prescindendo dallo stigmatizzare riferimenti tanto meschini, non posso fare a meno di ricordare che un alto esponente dell’amministrazione comunale delegò alla propria moglie il compito di protocollare il proprio “ribaltoncino”.

Forse è una tradizione tutta ronciglionese quella di coinvolgere le persone vicine in compiti tanto delicati, smentendo così categoricamente l’antico adagio “dai parenti mi guardi Dio…”.

Infine sull’argomento Talete, segnalo il fondato sospetto che il sindaco persegua in realtà fini diversi da quelli che ufficialmente dice di perseguire.

Infatti, delegato dal consiglio comunale, con voto unanime, a votare contro le due proposte della Società Talete, di ingresso socio privato o aumento delle tariffe, dagli organi di stampa è emerso che il sindaco ha votato tranquillamente per l’aumento delle tariffe. In ciò uniformandosi agli altri amministratori, nonostante l’indirizzo espresso dal consiglio comunale tutto.

Emanuele Satriani

Presidente del consiglio comune Ronciglione

