“La nascita dell’Aisb è un buon impulso alla crescita turistica”

Bolsena - Il sindaco Paolo Dottarelli sull'associazione che intende riunire tutti gli operatori del settore

Bolsena – “Siamo felici che sia nata un’associazione privata che riunisca gli operatori del settore turistico di Bolsena. Sentivamo anche noi la necessità, è un vulnus che finalmente è stato colmato”.

Accoglie così la notizia della nascita della nuova associazione Aisb che ingloba gli imprenditori del settore alberghiero ed extra alberghiero di Bolsena, il sindaco di Bolsena Paolo Dottarelli che prosegue: “La presenza poi, di numerosi giovani in seno a questa nuova associazione è un segnale di evidente vivacità ed assoluta innovazione delle nostre strutture ricettive. Un grande in bocca al lupo mio personale e di tutta l’amministrazione al presidente Giulio Pagliaccia ed ai membri del consiglio per un proficuo lavoro“.

Sulla nascita dell’associazione interviene anche il vicesindaco Andrea Di Sorte, delegato al turismo: “per anni abbiamo chiesto che un interlocutore unico, un punto di riferimento per le problematiche e le opportunità del settore, ma soprattutto un soggetto snello con cui condividere le azioni che già da qualche anno stiamo intraprendendo nel filone del marketig territoriale. questa è veramente un’ottima notizia per Bolsena”.

6 febbraio, 2020