“La nuova procedura garantirà trasparenza, efficienza, efficacia e ottimizzazione dei tempi di lavoro”

Canino - Il sindaco Lina Novelli sull'invio telematico delle pratiche edili

Canino – Riceviamo e pubblichiamo – Alla presenza del responsabile del settore tecnico, Laura Pacini, dei collaboratori Simona Piccioni, Stefano Bordo e Pietro Pettinari, degli amministratori e dei professionisti locali, si è svolto un incontro informativo presso l’atrio comunale sui concetti concetti di grado di informatizzazione e grado di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi introdotti dal dlgs. 2005 82.

Il comune di Canino, in ottemperanza alla normativa e nell’intento di favorire l’efficienza e la trasparenza dell’azione pubblica, ha definito un’unica modalità online di ricezione delle pratiche edilizie.

A partire dal primo marzo 2020, tutte le pratiche edili (Cil, Cila, Scia, Scia alternativa al permesso di costruire, Pdc, autorizzazione paesaggistica di competenza del Sue) dovranno essere inoltrate. Da questa data, le pratiche pervenute in modalità non telematica, comprese le istanze trasmesse in formato digitale a mezzo pec, saranno considerate irricevibili, saranno accettati in formato cartaceo solo i documenti di completamento delle pratiche presentate sino alla data del 29 febbraio.

Per quanto riguarda le pratiche edilizie (Scia e permessi di costruire) aventi ad oggetto ampliamenti o nuove edificazioni dovranno essere corredate, da parte del tecnico progettista, del relativo modello Istat, seguendo la procedura indicata. All’interno della sezione Sue, raggiungibile cliccando sul banner che sarà attivato sulla home page del sito istituzionale comunale, sarà possibile scaricare il manuale operativo per la compilazione delle pratiche edilizie online.

L’intento della iniziativa comunicata ai professionisti dall’assessore Roberta Ottoni è stata utile anche per il ritiro delle credenziali di accesso all’area riservata. Gli assenti potranno ricevere le credenziali a mezzo pec prima dell’attivazione del servizio.

Il sindaco Lina Novelli nel ringraziare l’ufficio per l’attenzione, i presenti per la partecipazione esprime grande soddisfazione poiché la nuova procedura potrà garantire oltre alla trasparenza, efficienza ed efficacia anche un’azione che porterà ad ottimizzare i tempi di lavoro dell’ufficio e dei professionisti e garantire, di sicuro, velocità di risposta alle istanze dei cittadini.

Lina Novelli

10 febbraio, 2020