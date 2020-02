La Roma-Viterbo seconda nella classifica delle linee per pendolari più frequentate d’Italia

Trasporti - Legambiente - Pendolaria - Tre linee ferroviarie che dalla capitale portano alla Tuscia sul podio delle più affollate

Viterbo – La tratta Roma-Viterbo seconda nella classifica delle linee pendolari più frequentate d’Italia. I dati pubblicati dalla nuova edizione del rapporto Pendolaria di Legambiente, aggiornati al 2019, confermano le ferrovie del Lazio settentrionale al vertice per numero di passeggeri.

In testa, come l’anno scorso, rimane la Fiumicino Aeroporto-Fara Sabina, cioè la sezione sud della linea Fl1 Fiumicino-Orte. In totale sono 81500 i viaggiatori calcolati al giorno su questa tratta.

Al secondo posto ancora una linea che dalla Capitale porta a Viterbo: la Roma Nord, gestita da Atac, con 75mila passeggeri. Terza, in coabitazione con Saronno-Milano-Lodi e Roma San Paolo-Ostia, c’è la Ostiense-Viterbo (Fl3), che fa registrare 65mila viaggiatori quotidiani.

La classifica Pendolaria conferma in blocco posizioni e numeri del 2018 per tutte le prime 18 linee. E più o meno gli stessi sono anche i suggerimenti avanzati da Legambiente per migliorare le condizioni dei viaggiatori in tutta Italia. Per quanto riguarda le linee viterbesi, i solleciti sono focalizzati soprattutto sulla Roma Nord: costruzione del nuovo capolinea a Flaminio e riconversione in metropolitana, che “porterebbe, grazie al potenziamento del servizio e all’acquisto di nuovo materiale rotabile, a una frequenza dei treni ogni 8 minuti”.

“Le risorse ci sono – dice Legambiente – il problema è indirizzarle in maniera differente rispetto a oggi”. Secondo l’associazione ambientalista, i soldi si potrebbero recuperare “dai sussidi all’autotrasporto, gli introiti sulle autostrade e i bilanci delle regioni”.

4 febbraio, 2020