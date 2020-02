La Scarabeo allontana i fantasmi, 3-0 alla Fenice

Sport - Volley - Serie B - Successo convincente al Palasmargiassi per i rossoblù - Vince anche l'Orte 3-2 a Sassari

di Alessandro Castellani

Civita Castellana – Reazione d’orgoglio della Scarabeo Civita Castellana. Dopo due sconfitte consecutive, la squadra rossoblù torna a vincere con un netto 3-0 ai danni della Fenice Roma.

Una partita giocata ad altissimi livelli dai ragazzi di mister Grezio, che non lasciano nessuna possibilità ai pur quotati avversari. Tanta grinta, fame agonistica e massima concentrazione su ogni punto producono parziali che parlano da soli: 25-15, 25-15, 25-17.

Grazie a questo convincente successo, la Scarabeo riprende la marcia in testa alla classifica, conservando 5 punti di vantaggio su Sarroch e Lazio. E mercoledì, nella partita di coppa col Bari, spazio alle seconde linee e magari anche a qualche esperimento.

Vince anche il Volley club Orte a Sassari, in rimonta in casa di un grintoso Silvio Pellico. Per i biancorossi è un 3-2 che segna il ritorno al successo dopo un lungo digiuno.

I sardi, ultimi in classifica e ormai quasi condannati alla retrocessione, giocano a viso aperto, senza paura e questo crea non pochi problemi al Volley club, sempre alle prese coi tanti problemi di formazione. Ma uno scatto d’orgoglio finale consente agli ortani di recuperare lo svantaggio di 2-1 e portare a casa una vittoria preziosissima per la corsa salvezza.

“In settimana avevamo avvertito i ragazzi – dice il presidente biancorosso Aldo Madonna – perché il Silvio Pellico è una buona squadra, anche se non ha ancora mai vinto una partita, e nelle ultime settimane aveva fatto vedere una buona crescita. Confesso che ero molto preoccupato, anche alla luce del nostro roster rimaneggiato: sono 2 punti decisamente importanti per noi”.

Serie B girone F – Giornata 14

Silvio Pellico 3P Orte 2-3 Scarabeo Civita Castellana Fenice 3-0 Amin 21k Roma 7 Anguillara 0-3 Lazio Bcc Colli Albani Genzano 2-3 Isola Sacra Cus Cagliari 0-3 Sarroch Armundia Virtus San Gaetano 3-0 RIPOSA Us Garibaldi

Classifica

Pos. Squadra Pt. 1 Scarabeo Civita Castellana 33 2 Sarroch 28 3 Cus Cagliari 27 4 Lazio 26 5 Isola Sacra Fiumicino 22 6 Amin 21k Roma 7 22 7 Fenice Roma 21 8 Us Garibaldi La Maddalena 19 9 Orte 18 10 Anguillara 16 11 Bcc Colli Albani Genzano 13 12 Armundia Virtus San Gaetano 6 13 Silvio Pellico 3P Sassari 1

10 febbraio, 2020