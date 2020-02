La Scarabeo capolista ospita la Fenice, trasferta a Sassari per l’Orte

Sport - Volley - Serie B, parte il girone di ritorno

Civita Castellana – (a.c.) – Torna oggi pomeriggio il campionato di serie B maschile. La prima giornata di ritorno segna l’inizio della seconda fase della stagione, quella che porterà ai playoff promozione.

Tutti reduci da una settimana di pausa, tranne la Scarabeo Civita Castellana, che ha giocato sabato scorso la gara di coppa Italia col Bari e, a detta di mister Fabrizio Grezio, ha anche parecchie scorie da smaltire.

I rossoblù sono impegnati per la terza settimana di fila al Palasmargiassi, che nelle ultime due partite è stato avaro di soddisfazioni, con due sconfitte di fila. Questa volta al palazzetto di Civita Castellana arriva la Fenice Roma, disperatamente a caccia di punti per rientrare in corsa per i playoff.

Una gara delicata, quindi, che la Scarabeo ha l’obbligo di vincere per non permettere alle inseguitrici Sarroch e Lazio di riaprire la corsa per il primato. Fischio d’inizio alle 17.

Il Volley club Orte apre il suo girone di ritorno in trasferta a Sassari, contro la Silvio Pellico 3P, fanalino di coda del campionato e ancora senza vittorie.

Il pronostico sembra chiuso a favore dei biancorossi, ma l’Orte ha dovuto impiegare tutta la sosta alla ricerca di nuove soluzioni tattiche per sopperire ai tanti infortuni. Vincere è fondamentale per tenere lontana la zona retrocessione, ma non è affatto scontato.

Serie B girone F – Giornata 14

Silvio Pellico 3P Orte Scarabeo Civita Castellana Fenice Amin 21k Roma 7 Anguillara Lazio Bcc Colli Albani Genzano Isola Sacra Cus Cagliari Sarroch Armundia Virtus San Gaetano RIPOSA Us Garibaldi

Classifica

Pos. Squadra Pt. 1 Scarabeo Civita Castellana 30 2 Sarroch 25 3 Lazio 25 4 Cus Cagliari 24 5 Isola Sacra Fiumicino 22 6 Amin 21k Roma 7 22 7 Fenice Roma 21 8 Us Garibaldi La Maddalena 19 9 Orte 16 10 Anguillara 13 11 Bcc Colli Albani Genzano 11 12 Armundia Virtus San Gaetano 6 13 Silvio Pellico 3P Sassari 0

8 febbraio, 2020