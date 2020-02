La Hortinae Classes ai campionati italiani

Sport - Tiro con l'arco - La squadra di Orte in gara a Rimini con quattro atleti - Il coach Calderari: "Speriamo in risultati di spessore"

Rimini – (a.c.) – La Hortinae Classes in gara alla fiera di Rimini ai campionati italiani indoor di tiro con l’arco, in programma oggi a partire dalle 9.

La squadra di Orte si presenta con quattro atleti in due diverse specialità: nel compound categoria Senior maschile Francesco Berardi e categoria Senior femminile Eugenia Gelanga; nell’arco nudo categoria Allievi maschile Alessandro Cupido e nella Ragazzi maschile Alessandro Panunzi. Ad accompagnare la comitiva i tecnici Sauro Calderari e Patrizio Simonetti.

Tra i qualificati c’era anche un quinto portacolori di Hortinae Classes, Giuseppe Ranungolo, costretto però a dare forfait per problemi personali.

“Le carte in regola per fare bene ci sono – commenta Calderari -. È una gara secca, quindi può succedere di tutto. Cupido e Panunzi sono alla prima partecipazione al campionato italiano e quindi sono molto tesi. Berardi e Gelanga hanno più esperienza, ma devono confrontarsi con atleti che fanno il tiro con l’arco di professione, quindi il confronto è un po’ squilibrato. In ogni caso ci auguriamo di poter tornare a casa con qualche risultato di spessore”.

La Federazione italiana tiro con l’arco trasmetterà la gara in diretta streaming sul suo canale Youtube.

22 febbraio, 2020