La Stella azzurra Ortoetruria vola

Sport - Basket - Sesta vittoria consecutiva per i viterbesi, che battono il Frassati

Stella azzurra Ortoetruria 81: Price 14, De Gregorio 6, Rogani 6, Navarra, Rovere 16, Baldelli 9, Meroi 3, Pebole 11, Rubinetti 9, Casanova 7

Coach: U. Fanciullo; Ass.ti: U. Cardoni, A. Capobianchi

Frassati Ciampino basket 67: Pichini, Belli 11, Iori 4, Pierantoni 10, Cernic 3, Moscianese, Mariani 2, Arnaut 15, Palandrani, Spizzichini 22, Zambonelli

Coach: G. Menichincheri; Ass.te: E. Catinari

Parziali: 26-17/ 21-17/ 13-14/ 21-19

Rimbalzi: Price 10, Spizzichini 10

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sesta vittoria consecutiva per la Stella azzurra Ortoetruria Viterbo che tra le mura amiche supera 81-67 il Frassati Basket e mantiene la prima posizione in classifica insieme a Basket Roma e Petriana.

La partita è sempre stata condotta dai biancostellati fin dalla palla a due e presto si è incanalata sui binari tracciati dai padroni di casa che hanno poi mantenuto un vantaggio in doppia cifra solo in alcune occasioni ridotto dagli ospiti: 26-17 alla fine del primo quarto che si amplia sul 37-22 a metà della seconda frazione.

Reazione di Frassati che rosicchia ancora qualche punto, ma a metà gara il tabellone segna 47-34 per l’Ortoetruria. Terzo periodo e poco cambia in campo. Ciampino ha perduto anche Mariani per stiramento dopo che Moscianese non era neanche entrato in campo per un infortunio subìto in settimana.

La Stella controlla ampliamento le operazioni e Fanciullo distribuisce saggiamente importanti minutaggi per tutti, mentre al 30’ il punteggio si fissa sul 60-48 per i viterbesi. In avvio di ultimo quarto il team di casa aumenta i ritmi e si porta sul 70-48 mettendo di fatto la partita in cassaforte. Ma i ragazzi di Menichincheri non mollano e in 3’ piazzano un break di 11-0 grazie anche a qualche errore di troppo della Stella e a un atteggiamento dei locali che troppo presto aveva ritenuto chiuso il match. Timeout, strigliata di Fanciullo ai suoi e l’Ortoetruria ritorna in campo anche con la testa e chiude vittoriosa un’altra partita.

Match non bellissimo, giocato a ritmi non particolarmente elevati, che comunque ha visto i biancostellati portare a casa un altro risultato utile a mantenere le posizioni di vertice in classifica. Tra i biancoblu ancora estremamente positive le prove di Rovere, Baldelli e Pebole, mentre tra gli ospiti ottima la gara di Spizzichini e Arnaut.

Prossimo impegno per la Stella quello di domenica prossima, quando ancora al PalaMalè arriverà Fondi.

Stella azzurra Ortoetruria Viterbo

