Sport - Pallacanestro - Il team incassa la ottava vittoria consecutiva che la conferma in testa alla classifica insieme alla Iul Basket Roma

Viterbo – SMIT ROMA CENTRO – STELLA AZZURRA ORTOETRURIA: 56- 87

SMIT ROMA CENTRO 56: Paternesi 2, Ferrari 2, Ligas 2, Abbruciati 9, Telesca ne, Berrettoni 7,

Corvo 2, Filippo, Iannicelli 9, Cara 7, Vignolo 13

Coach: D. Iannucci Ass.te: G. Capo Longo

STELLA AZZURRA ORTOETRURIA 87: Price 17, De Gregorio 16, Berto 9, Rogani 9, Navarra 6,

Rovere 10, Baldelli 3, Meroi, Pebole 7, Rubinetti 4, Piazzolla, Casanova 6

Coach: U. Fanciullo Ass.te: U. Cardoni

Parziali: 9-15/ 14-26/ 11-19/ 22-27

Rimbalzi: Rovere 7, Price 6, Cara 6

La Stella Azzurra VT-Ortoetruria supera in trasferta la SMIT Roma ed incassa la ottava vittoria consecutiva che la conferma in testa alla classifica insieme alla IUL Basket Roma.

Partita tutta in discesa per gli uomini di coach Fanciullo che conducono la gara fin dalla palla a due e controllano il match senza alcun problema grazie ad una obiettiva superiorità sia tecnica che fisica sugli avversari.

I biancostellati hanno disputato una partita attenta, non dovendo ricorrere alla scelta di alzare i ritmi, ma esprimendo un efficace gioco di squadra ed una buona circolazione di palla che gli ha permesso di gestire l’incontro su ogni lato del campo.

Prestazione positiva quella dei viterbesi che permette di incrementare il bottino in classifica e cheal di là del risultato dimostra come il lavoro fatto sino ad oggi abbia prodotto un gruppo capace di giocare un buon basket che può contare oltre che sui propri senior anche su under affidabili sempre pronti a dare un contributo importante alla causa comune.

I tanti minuti concessi nella partita ai suoi giocatori più giovani certifica la fiducia del coach in un roster coeso in cui ciascuno, pur con le singole diverse caratteristiche e specificità, è riuscito a crescere insieme a tutti gli altri.

L’Ortoetruria prosegue così in un percorso che la vede sempre vittoriosa dalla gara interna del 12 gennaio contro il San Paolo e che le ha permesso con questo ultimo successo di aver già matematicamente raggiunto, ad otto giornate dalla fine della stagione regolare, la conquista dei playoff.

Un traguardo posto come il primo obiettivo fissato dalla dirigenza all’avvio del campionato e che rappresenta un primo importante successo raggiunto dai ragazzi e dallo staff biancoblu.

Rimangono ancora otto gare fino alla fine della regular season e la Stella Azzurra cercherà di raccogliere il maggior numero di punti in palio per potersi collocare il 26 aprile tra le migliori del lotto, pronta a disputare la fase finale tra le protagoniste. Ma da oggi si pensa solo alla prossima gara interna contro il PASS Roma, fissata domenica prossima al PalaMalè.

Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo

23 febbraio, 2020