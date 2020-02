La storia di Orvieto in un libro

Cultura - Il volume "Orvieto, dagli Etruschi all'Unità d'Italia" sarà presentato sabato 22 febbraio nella sede dell'Unitrè

Orvieto – (s.c.) – Sarà nelle librerie oggi, giovedì 13 febbraio, e in vendita on line a partire dal 22 febbraio, il testo di Renzo Marziantonio “Orvieto, dagli Etruschi all’Unità d’Italia” edito da Intermedia edizioni. Casa editrice, questa, che si sta adoperando da diverso tempo per la promozione del territorio orvietano unitamente a quello della Tuscia.

Il libro, corredato da numerose illustrazioni, rappresenta probabilmente il testo in circolazione più completo e efficace destinato a chi vuole farsi velocemente un’idea precisa dell’evoluzione storica della città, con una particolare attenzione ai due periodi nel corso dei quali Orvieto raggiunse la maggiore gloria ed importanza nel contesto della penisola, ovvero durante la civiltà etrusca e nel Medioevo quando il Comune assunse grande importanza politica – militare e ricchezza.

La trattazione fatta dall’autore è scorrevole e piacevolmente divulgativa, tanto da consentire al lettore di acquisire con notevole facilità informazioni utili e spesso inedite.

Molto curata e dettagliata è anche l’appendice del testo in cui si possono trovare notizie interessanti sui quartieri orvietani, sulla composizione ed il funzionamento dell’esercito nel periodo medievale, sulle origini e le trasformazione dello stemma cittadino, sulla piantina geografica di Orvieto ed i suoi cambiamenti urbanistici, sul primo catasto, sul funzionamento del sistema fiscale ed altro ancora.

Il volume sarà presentato, da Alberto Romizi e dall’autore, a Orvieto sabato 22 febbraio alle 17 nella sede dell’Unitrè – università delle tre età di palazzo Simoncelli.

