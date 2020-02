La tarquiniese Chiara Gimundo è la prima palombara donna

Cronaca - Venerdì 21 febbraio il suo istruttore le calzerà in testa il tipico casco blu nella base di Varignano

Tarquinia – E’ di Tarquinia la prima palombara della Marina militare.

Si chiama Chiara Giamundo, ha 23 anni ed è una campionessa di nuoto. A darne notizia è La Nazione.

La comunicazione ufficiale da parte della Marina avverrà lunedì mentre venerdì 21 febbraio il suo istruttore le calzerà in testa il tipico casco blu nella base di Varignano.

E sempre lì Chiara, insieme ad altri 14 allievi, ha superato tutte le durissime prove per diventare palombara. Potrà arrivare a fare immersioni fino a 60 metri di profondità.

“E’ il nostro orgoglio – affermano l’allenatore Mauro Ranzoni e il collega Francesco Tiselli -. Aveva 5 anni quando ha mosso le prime bracciate in piscina. Da lì in avanti, anno dopo anno, ha inanellato risultati prestigiosi: titoli regionali e ottimi piazzamenti ai campionati italiani. La tenacia, insieme all’acquaticità, è stata sempre la sua migliore qualità. E’ una ragazza di grande determinazione. Siamo felici per lei e per i suoi genitori, persone semplici, che a Tarquinia gestiscono una negozio di articoli per la casa”.

Chiara Giamundo è entrata in Marina militare due anni fa. Dopo aver superato i due mesi di prova al centro reclutamento di Taranto ha scelto di partecipare al concorso per la scuola palombari di Varignano.

Nonostante altre ragazze abbiano già tentato, lei è stata la prima a superare le prove come l’uso dello scafandro e i test di orientamento al buio.

16 febbraio, 2020