La vita di Massimo Stendardi in “Non escludo il ritorno”

Farnese - Sabato 8 febbraio all’oratorio parrocchiale la presentazione del libro sul finanziere e musicista deceduto a soli 60 anni nell’agosto del 2017

Condividi la notizia:











Farnese – Sabato 8 febbraio alle 16 a Farnese all’oratorio parrocchiale in piazza della Rocca presentazione del libro “Non escludo il ritorno, la vita straordinariamente normale di Massimo Stendardi”.

Il sindaco di Farnese Giuseppe Ciucci presenterà l’evento e coloro che prenderanno la parola nell’illustrazione del lavoro e nel ricordo di Massimo Stendardi, deceduto a soli 60 anni nell’agosto del 2017 dopo aver lottato per anni a causa di un male poi rivelatosi incurabile.

Il testo è un viaggio della sua vita nell’ambito della sua professione di finanziere, nel suo percorso musicale di batterista e negli ultimi numero uno del gruppo dei Fiori Neri e poi ancora testimonianze di tutti i suoi amici, dal mondo sportivo essendo stato un portiere dilettantistico di ottimo livello e poi un preparatore dei portieri.

E ancora messaggi di fede, dei medici che lo ho hanno avuto in cura al Policlinico Gemelli e tante altre pagine ricche di aneddoti, storie e altre passioni come quella per il teatro con tante recite in stile farnesano da lui scritte.

Le finalità del libro prevedono che i proventi delle vendite confluiranno per intero all’associazione “Ragazzi del cielo e della terra” che contribuirà a finanziare iniziative e opere di bene e anche all’associazione come “Ricerca sul cancro Policlinico Gemelli”. “Associazione Augusto per la Vita” alcune Onlus. Verranno inoltre create borse di studio e non mancheranno contributi a favore di iniziative di solidarietà e soccorso.

Articoli: “Padre straordinario, maestro della musica e di vita” – I Nomadi: “Ti ricorderemo sempre per la tua voglia di vivere” – Lutto nel mondo della musica, è morto Massimo Stendardi

Condividi la notizia:











7 febbraio, 2020