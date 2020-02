La Viterbese osserva la Vibonese, terzo attacco del girone

Sport - Calcio - Serie C - Per la formazione di Modica, molto efficace in zona gol, l'ultimo successo è datato primo dicembre e i gialloblù di Calabro vogliono sfruttare questo trend - Squadra: oggi conferenza e allenamento, domani partenza per la Calabria

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Terzo attacco del girone ma a secco di vittorie da due mesi e mezzo.

Numeri contrastanti per la Vibonese di Giacomo Modica, prossimo avversario della Viterbese che a due giorni di distanza dall’incontro ha osservato la maggior parte delle caratteristiche dell’avversario.

La settimana di preparazione al 26esimo turno di campionato è quasi completa e per Antonio Calabro gli obiettivi sono sempre gli stessi: da un lato resettare la memoria dei calciatori dopo l’ultima uscita, dall’altro pensare alla miglior combinazione tra campo e panchina da presentare al Razza.

Oltre a questo per il tecnico salentino sarà importante conoscere a fondo un avversario che nel girone di ritorno ha un andamento da retrocessione diretta, con tre punti in sei partite e l’ultimo posto nella classifica parziale al pari del Rende. L’ultima vittoria in casa rossoblù è datata primo dicembre e manca da ben nove giornate, mentre in casa il “segno 1” non si verifica addirittura dal 9 novembre.

Nonostante questo la squadra del discepolo di Zdenek Zeman (all’andata il boemo era al Rocchi) è terza nella graduatoria dei gol segnati, che come quelli del Catanzaro sono 38 anche se una grossa mano è arrivata da tre goleade: il 7-2 rifilato alla Sicula Leonzio, 5-1 sul Rieti e il 5-0 contro il Catania.

Tornando ai laziali, reduci dal successo sul Teramo e molto più in forma dei calabresi, oggi pomeriggio effettueranno il penultimo allenamento che andrà ad anticipare la conferenza stampa dell’allenatore prevista per le 11,30. L’incontro con la stampa è stato anticipato di un giorno per via della partenza di domani, col volo previsto in mattinata subito dopo l’allenamento di rifinitura.

Tra i più in forma della squadra, manco a dirlo, Salvatore Molinaro, autore della doppietta vincente di domenica e autore del 2-2 definitivo nella gara di andata arrivato al minuto numero 88.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

26esima giornata

domenica 16 febbraio

Teramo – Monopoli (sabato)

Vibonese – Viterbese

Catanzaro – Casertana

Catania – Reggina

Bisceglie – S. Leonzio

Avellino – Cavese

Bari – Picerno

Potenza – Rende

Paganese – Rieti

Ternana – V. Francavilla

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 59 25 18 5 2 48 17 31 Bari 51 25 14 9 2 45 19 26 Ternana 48 25 14 6 5 34 21 15 Monopoli 48 25 15 3 7 34 20 14 Potenza 45 25 13 6 6 28 20 8 Catanzaro 41 25 12 5 8 39 27 12 Teramo 37 25 10 7 8 27 26 1 Catania 36 25 10 6 9 34 36 -2 Viterbese 35 25 10 5 10 33 31 2 Cavese 32 25 8 8 9 21 32 -11 V. Francavilla 31 25 7 10 8 30 32 -2 Paganese 31 25 7 10 8 31 28 3 Casertana 30 25 6 12 7 30 30 0 Avellino 30 25 8 6 11 29 36 -7 Vibonese 29 25 6 11 8 39 30 9 Picerno 26 25 6 8 11 25 30 -5 Bisceglie 19 25 3 10 12 19 34 -15 Rende 16 25 3 7 15 16 44 -28 S. Leonzio 16 25 3 7 15 24 43 -19 Rieti 12 25 4 5 16 26 56 -30

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

14 febbraio, 2020