La Viterbese ritrova subito Atanasov, oggi il match col Catanzaro

Sport - Calcio - Serie C - Dopo cinque risultati utili consecutivi i gialloblù affrontano la squadra dell'ex capitano, passato in giallorosso il 16 gennaio - Dopo Volpe per infortunio Calabro perde anche Culina dal mercato

di Samuele Sansonetti

Catanzaro – Dal giorno dell’addio sono passati 17 giorni. Era il 16 gennaio e il Catanzaro annunciava l’acquisto di Atanasov dalla Viterbese tra la soddisfazione dei tifosi calabresi e la delusione di quelli gialloblù.

Il divorzio, reso possibile grazie a un accordo verbale fissato in estate con i laziali, è stato richiesto con insistenza dal calciatore e il presidente Romano non ha potuto fare altro che rispettare la volontà dell’ex capitano. Una decisione che ha fatto storcere il naso a più du un supporter della Tuscia.

Oggi, a poco più di due settimane di distanza, per uno scherzo del destino il calendario mette di fronte alla Viterbese proprio il Catanzaro e per il bulgaro sarà una partita speciale, che provocherà sicuramente sensazioni contrastanti.

In giallorosso anche un altro ex: il difensore Celiento, per una retroguardia a tre composta per due terzi da calciatori che hanno vestito la casacca del club viterbese. Per Auteri, tornato in panchina dopo la parentesi di Grassadonia, molte soluzioni in ogni reparto nonostante l’assenza di Di Livio. Nel 3-4-3 di casa troveranno spazio anche Corapi in mezzo al campo e Di Piazza al centro dell’attacco per una formazione che nonostante abbia raccolto meno punti del previsto rimane di primo livello.

Per la Viterbese, reduce da cinque risultati utili consecutivi e intenzionata a rimanere in zona playoff, si tratta di un incontro stimolante in cui a farla da padrone, tra le altre cose, sarà la solita emergenza infortuni che oltre ai soliti noti (Scalera, Corinti, De Falco e Palermo) coinvolge anche e Volpe. Oltre all’attaccante, assente anche Culina per il passaggio al Padova nell’ultimo giorno di calciomercato.

Non ci sarà nemmeno Baschirotto, fermato per un turno dal giudice sportivo e proprio per questo appare scontato l’esordio dal primo minuto di Negro, arrivato martedì dal Monza e subito pronto a posizionarsi sul centrosinistra della difesa laziale. Se anche l’attacco, con Bunino e Tounkara, sembra già fatto un po’ più di dubbi per l’allenatore salentino risiedono a centrocampo, con i ballottaggi tra Molinaro e Bensaja per il ruolo di trequartista e tra Besea, Sibilia, Antezza e Bezziccheri per due maglie da interni. Possibile chance per uno tra Urso e Simonelli sulla corsia di destra.

Quella del Ceravolo per i leoni è la terza trasferta dell’anno e arriva in un momento d’oro in cui la squadra ha raccolto 11 punti sugli ultimi 15 messi a disposizione dal campionato. Nella classifica relativa alle ultime cinque gare giocate la Viterbese è prima assieme al Bari e alla Ternana ed è stata capace di portare a casa molti più punti di quasi tutte le altre formazioni del girone meridionale. Rispetto al Catanzaro, però, c’è solo un +2: un dato che indica, nonostante il cambio in panchina freschissimo, un ottimo rendimento in tempi recenti.

La partita prenderà il via alle 17,30 sotto la direzione di Mario Cascone di Nocera Inferiore che per l’occasione sarà assistito da Claudio Gualtieri di Asti e Mattia Massimino di Cuneo. Il match di andata, giocato al Rocchi di Viterbo domenica 22 settembre, finì a favore della squadra di casa che passò in doppio vantaggio con Volpe ed Errico e subì il 2-1 definitivo da De Risio.

Catanzaro – Viterbese

probabili formazioni

CATANZARO (3-4-3): Bleve; Celiento, Atanasov, Martinelli; Casoli, Corapi, De Risio, Contessa; Kanoute, Di Piazza, Tulli.

Panchina: Mittica, Nicoletti, Urso, Giannone, Statella, Tascone, Riggio, Bianchimano, Quaranta, Bayeye.

Allenatore: Gaetano Auteri.

VITERBESE (3-4-1-2): Pini; De Giorgi, Markic, Negro; Bianchi, Besea, Sibilia, Errico; Bensaja; Bunino, Tounkara.

Panchina: Maraolo, Vitali, De Santis, Antezza, Bezziccheri, E. Menghi, Zanoli, Urso, Molinaro, Simonelli.

Allenatore: Antonio Calabro.

Arbitro: Mario Cascone di Nocera Inferiore.

Assistenti: Claudio Gualtieri di Asti e Mattia Massimino di Cuneo.

Serie C – girone C

24esima giornata

domenica 2 febbraio

Paganese – Cavese (sabato)

Bisceglie – Avellino

Catania – Monopoli

Casertana – Picerno

Teramo – Rende

Potenza – Rieti

Ternana – S. Leonzio

Vibonese – Reggina

Bari – V. Francavilla

Catanzaro – Viterbese

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 53 23 16 5 2 46 17 29 Bari 47 23 13 8 2 41 17 24 Ternana 47 23 14 5 4 34 20 14 Monopoli 44 23 14 2 7 30 18 12 Potenza 44 23 13 5 5 26 15 11 Catanzaro 35 23 10 5 8 31 26 5 Teramo 34 23 9 7 7 24 24 0 Catania 33 23 9 6 8 33 34 -1 Viterbese 32 23 9 5 9 31 27 4 Cavese 31 23 8 7 8 21 31 -10 V. Francavilla 30 23 7 9 7 29 29 0 Paganese 29 23 7 8 8 31 28 3 Vibonese 28 23 6 10 7 39 29 10 Casertana 28 23 6 10 7 29 29 0 Avellino 28 23 8 4 11 27 34 -7 Picerno 24 23 6 6 11 24 29 -5 Bisceglie 17 23 3 8 12 18 33 -15 Rende 15 23 3 6 14 16 41 -25 S. Leonzio 12 23 2 6 15 20 42 -22 Rieti 11 23 4 4 15 24 51 -27

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Salvatore Molinaro, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

2 febbraio, 2020