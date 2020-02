La Viterbese è senza centrocampo, trasferta insidiosa a Vibo Valentia

Sport - Calcio - Serie C - Sul campo della Vibonese al 100 perento il solo Bensaja con Antezza e Besea a mezzo servizio - Fischio d'inizio alle 14,30

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Vibo Valentia – Emergenza estrema a centrocampo.

Per la Viterbese è tempo di tornare in campo e uno dei temi principali di giornata è senz’ombra di dubbio il gran numero di giocatori ai box nel reparto centrale.

La carenza per i leoni è quasi totale con quattro assenze sicure (De Falco, Bezziccheri, Sibilia e Palermo), tre elementi a mezzo servizio (Corinti, Besea e Antezza), Menghi prestato dalla Berretti e il solo Bensaja a dover reggere un reparto completamente da inventare.

Poche le soluzioni per il tecnico salentino, che fanno il paio con la situazione della Vibonese che attende i gialloblù dopo nove partite senza vittoria. L’ultimo successo è datato primo dicembre e la situazione al Razza peggiora: tra le mura amiche il “segno 1” non si verifica addirittura dal 9 novembre e nelle ultime tre uscite interne sono arrivate tre sconfitte.

Sarà una gara a chi sta peggio ma solo sulla carta.Entrambi i tecnici sono infatti intenzionati a fare bene: Modica per rilanciare una classifica che ristretta al girone di ritorno parla di zona retrocessione, Calabro per regalare ai propri tifosi il settimo risultato utile nelle ultime otto uscite.

Contro il terzo attacco del girone gli ospiti penseranno innanzitutto a non prendere gol, forti dei quattro clean sheet recenti contro Picerno, Paganese, Catania e Teramo e con il ballottaggio in porta tra Pini e Vitali: il primo è tra i migliori dell’ultimo periodo ma potrebbe accomodarsi in panchina in favore del secondo, in grado di occupare la terza casella di under che viste le assenze rischia di rimanere sguarnita. Senza sorprese invece difesa e attacco, col trio Negro, Markic e Baschirotto e il tandem Tounkara e Bunino (con Molinaro a supporto) a completare i due reparti. Solito 4-3-3 invece per il principale discepolo di Zeman, con Petermann a dettare i tempi a centrocampo e i “velocisti” Berardi e Taurino ai lati di Bubas in avanti.

All’andata finì 2-2 con sigillo finale di Molinaro all’88’ e proprio il giovane attaccante, autore della doppietta al Teramo domenica scorsa, è incaricato di creare scompiglio nella difesa avversaria. A dirigere l’incontro, con fischio d’inizio anticipato alle 14,30, sarà Michele Giordano di Novara con il supporto di Davide Meocci di Siena e Nicola Mariottini di Arezzo.

Samuele Sansonetti

Vibonese – Viterbese

probabili formazioni

VIBONESE (4-3-3): Mengoni; Mahrous, Redolfi, Altobello, Tito; Tumbarello, Petermann, Signorelli; Berardi, Bubas, Taurino.

Panchina: Greco, Del Col, Rezzi, Bernardotto, Prezzabile, Battista, Ciotti, Napolitano, Raso, Emmausso.

Allenatore: Giacomo Modica.

VITERBESE (3-4-1-2): Vitali; Negro, Markic, Baschirotto; De Giorgi, Bensaja, Besea, Errico; Molinaro; Bunino, Tounkara.

Panchina: Pini, Maraolo, Antezza, E. Menghi, Corinti, Zanoli, Urso, Bianchi, Simonelli.

Allenatore: Antonio Calabro.

Arbitro: Michele Giordano di Novara.

Assistenti: Davide Meocci di Siena e Nicola Mariottini di Arezzo.

Serie C – girone C

26esima giornata

domenica 16 febbraio

Teramo – Monopoli (sabato)

Vibonese – Viterbese

Catanzaro – Casertana

Catania – Reggina

Bisceglie – S. Leonzio

Avellino – Cavese

Bari – Picerno

Potenza – Rende

Paganese – Rieti

Ternana – V. Francavilla

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 59 25 18 5 2 48 17 31 Bari 51 25 14 9 2 45 19 26 Ternana 48 25 14 6 5 34 21 15 Monopoli 48 25 15 3 7 34 20 14 Potenza 45 25 13 6 6 28 20 8 Catanzaro 41 25 12 5 8 39 27 12 Teramo 37 25 10 7 8 27 26 1 Catania 36 25 10 6 9 34 36 -2 Viterbese 35 25 10 5 10 33 31 2 Cavese 32 25 8 8 9 21 32 -11 V. Francavilla 31 25 7 10 8 30 32 -2 Paganese 31 25 7 10 8 31 28 3 Casertana 30 25 6 12 7 30 30 0 Avellino 30 25 8 6 11 29 36 -7 Vibonese 29 25 6 11 8 39 30 9 Picerno 26 25 6 8 11 25 30 -5 Bisceglie 19 25 3 10 12 19 34 -15 Rende 16 25 3 7 15 16 44 -28 S. Leonzio 16 25 3 7 15 24 43 -19 Rieti 12 25 4 5 16 26 56 -30

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

Condividi la notizia:











16 febbraio, 2020