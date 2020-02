La Viterbese tenta il recupero di Bezziccheri e Volpe

Sport - Calcio - Serie C - I due calciatori sperano di poter tornare a disposizione per il Potenza - Giudice sportivo: un turno a Baschirotto, in diffida Bensaja e De Giorgi

di Samuele Sansonetti

Viterbo – La settimana della Viterbese si è aperta ieri tra Rocchi e Pilastro.

Il consueto primo allenamento del martedì è stato anticipato dal confronto tra tecnico e squadra e non è difficile individuare i temi trattati, tra errori in difesa da non ripetere e focus sul Potenza.

Il prossimo avversario arriva a Viterbo dopo la sconfitta amara di Vibo Valentia ed è una squadra che gioca un buon calcio: un fattore positivo per la Viterbese, che come è ormai comprovato fa molta più fatica con le squadre che si chiudono e predilige chi concede spazi.

Lo studio dei lucani è partito dagli spogliatoi ed è proseguito sul campo, dove Calabro ha diretto una seduta piuttosto leggera e incentrata sul mantenimento della condizione ottimale.

Le brutte notizie, ovviamente previste, riguardano la squalifica per un turno di Baschirotto dopo il rosso di domenica e l’entrata in diffida di Bensaja e De Giorgi, che al prossimo giallo verranno fermati dal giudice sportivo.

Le novità positive, invece, parlano di Bezziccheri e Volpe sulla via del recupero anche se il lungo stop di entrambi sconsiglia di forzare i tempi. Probabilmente i calciatori saranno a disposizione per la panchina di domenica ma un loro ingresso in campo rimane un’ipotesi remota, che prenderà corpo più verosimilmente nel doppio turno in trasferta tra mercoledì e venerdì sui campi di Bisceglie e Rende. Vista la vicinanza tra i due campi e la lontananza da Viterbo, la società sta pensando a lasciare squadra e staff in una località intermedia senza tornare nella Tuscia per risparmiare energie.

Serie C – girone C

27esima giornata

domenica 16 febbraio

Rieti – Teramo (sabato)

V. Francavilla – Catanzaro (sabato)

Cavese – Bari

Reggina – Paganese

Viterbese – Potenza

Monopoli – S. Leonzio

Catania – Ternana

Rende – Avellino

Picerno – Bisceglie

Casertana – Vibonese

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 60 26 18 6 2 48 17 31 Bari 54 26 15 9 2 48 19 29 Monopoli 51 26 16 3 7 37 20 17 Ternana 48 26 14 6 6 34 23 11 Potenza 46 26 13 7 6 30 22 8 Catanzaro 42 26 12 6 8 40 28 12 Teramo 37 26 10 7 9 27 29 -2 Catania 37 26 10 7 9 34 36 -2 Viterbese 35 26 10 5 11 35 34 1 Paganese 34 26 8 10 8 34 29 5 V. Francavilla 34 26 8 10 8 32 32 0 Cavese 33 26 8 9 9 21 32 -11 Vibonese 32 26 7 11 8 42 32 10 Casertana 31 26 6 13 7 31 31 0 Avellino 31 26 8 7 11 29 36 -7 Picerno 26 26 6 8 12 25 33 -8 Bisceglie 19 26 3 10 13 19 35 -16 S. Leonzio 19 26 4 7 15 25 43 -18 Rende 17 26 3 8 15 18 46 -28 Rieti 12 26 4 5 17 27 59 -32

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

9 gol: Mamadou Tounkara

8 gol: Michele Volpe

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

