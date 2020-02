L’Active Network in trasferta a Roma, terza contro terzultima

Sport - Calcio a cinque - Per i viterbesi volata playoff si apre con uno scontro esterno

Frascati – (s.s.) – Meno dieci al traguardo della regular season.

Il campionato entra in una fase decisiva e per l’Active network parte la volata playoff.

Terza in solitaria ma tallonata da una serie di formazioni agguerrite (Cobà a -1 e il trio Olimpus, Italpol e Ciampino a -2), la squadra di David Ceppi non può e non vuole perdere l’ultima posizione che garantisce un pass per gli spareggi promozione.

Per riuscirci bisognerà perdere il minor numero di punti possibile a partire da domani, nel corso della trasferta sul campo della Roma che è terzultima in classifica e deve invece evitare i playout.

Sarà un testacoda interessante così come gli scontri tra Cioli Feros e Cobà, Buldog Lucrezia e Italpol e Ciampino e Real San Giuseppe. Al palazzetto dello sport di Frascati il match prenderà il via alle 15.

7 febbraio, 2020