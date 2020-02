Razzia di tonno e cioccolatini per oltre 500 euro al supermercato, coppia condannata per furto aggravato

Tribunale - La direttrice del punto vendita: "La donna nascondeva la merce sotto la gonna"

Condividi la notizia:











Vetralla – (sil.co.) – Ladri golosi fanno razzia di tonno e cioccolatini al supermercato, condannati per furto aggravato. Quattro mesi ciascuno a una coppia tradita dalla videosorveglianza. La direttrice del punto vendita: “La donna nascondeva la merce sotto la gonna”.

Il furto è stato messo a segno la mattina del 31 ottobre 2017 in un supermercato di Vetralla. La coppia fu rintracciata dai carabinieri nel pomeriggio dopo l’allarme lanciato dalla direzione che, visionati i filmati delle telecamere, ha denunciato i due imputati, un uomo e una donna, scappati a tutto gas a bordo di una macchina parcheggiata all’esterno del punto vendita, la cui targa è stata immortalata permettendo di risalire al proprietario.

“Ci siamo subito insospettiti, al loro ingresso, per cui ne abbiamo seguito i movimenti mentre, carrello alla mano, con fare indifferente si soffermavano tra gli scaffali, coprendosi l’un l’altro sotto le telecamere, come fanno di solito questi ladri, che sanno benissimo dove sono posizionate. Appena passati dalla cassa, pagando una-due cose, abbiamo verificato la merce nei dove si erano trattenuti, scoprendo che erano state rubate decine e decine di scatolette di tonno, carne in scatola e perfino una enorme scatola di cioccolatini assortiti. Merce per un valore di oltre 530 euro”, ha spiegato la direttrice al giudice Giacomo Autizi.

“Sono incredibilmente bravi, le donne di solito indossano gonne a strati, fatte apposta, sotto le quali infilano i prodotti, sono velocissime. Le scatolette di tonno sono tra la refurtiva preferita. Non so come facciano, ma lo sanno fare bene. Una volta una riuscì a portarsi via una bottiglia di vino da tre litri. Questi invece sono riusciti a nascondere una grossa scatola di cioccolatini assortiti. Li abbiamo visti mentre la prendevano, ma un attimo dopo era sparita e addosso a loro non si vedeva. Dove l’abbiano infilata resta un mistero”.

L’accusa ha chiesto una condanna a otto mesi di reclusione e 500 euro di multa ciascuno. Il giudice ha condannato la coppia a quattro mesi di reclusione e 120 euro di multa ciascuno. In aula non erano presenti né gli imputati, né il loro avvocato. Per chiudere il processo è stato nominato un difensore d’ufficio.

Condividi la notizia:











7 febbraio, 2020