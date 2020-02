L’Aquila Montevarchi fa il colpo a Monterosi: decide Biagi

Sport - Calcio - Nell’ottava giornata di ritorno il team cerca un successo che manca da due giornate ma l'impresa sfuma

Monterosi – MONTEROSI FC-AQUILA MONTEVARCHI 0-1

MONTEROSI: Marcianò Gasperini (35’st Angelilli) Petti Costantini Buono Esposito Traorè (35’st Dekic) Persichini (1’st Mastrantonio) Roberti (13’st Pippi) Capodaglio Sciamanna (32’st Squerzanti). A disp. De Maio Canestrelli Massimo Pellacani. All. D’Antoni

A.MONTEVARCHI: Benassi Achy Martinelli Giustarini (43’st Zini) Essoussi Biagi Camarlinghi (5’st Mannella) Amatucci Lischi Iroanya (35’st Bagnai) Donati (21’st Cavallini). A disp. Pellegrini Borghesi, Mosti Falconi, Fofi, Poggesi. All. Malotti

Arbitro: Bogdan Sfira di Pordenone. Ass. Cioffredi ed Anelli di Padova

Reti: 40’ Biagi

NOTE – ammoniti Roberti, Amatucci, Biagi. Cavallini. Recupero: 3’- 6’

Nell’ottava giornata di ritorno il Monterosi cerca un successo che manca da due giornate. Contro il Montevarchi D’Antoni lancia un undici più offensivo col tridente composto da Persichini, Sciamanna e Roberti. Malotti quasi speculare con un 3-5-2 dove le punte sono Essoussi e Giustarini.

Inizio subito vibrante. Dopo 80 secondi brivido per la porta dei padroni di casa con la botta di Biagi da trenta metri che si stampa sul palo. Risponde il Monterosi al 7’ da calcio piazzato di Capodaglio ma la conclusione al volo di Sciamanna è fuori dallo specchio.

Un minuto dopo ancora i locali: cross teso di Esposito e testa di Persichini alta. Al 22’ di nuovo Montevarchi pericoloso col tiro di Giustarini respinto da Marcianó. Ancora Giustarini al 32’ dal limite ma il sul destro non inquadra lo specchio. Il primo tempo si chiude a reti bianche.

Nell’intervallo D’Antoni prova a scuotere i suoi e torna al 3-5-2 con Mastrantonio per Persichini. Inizio di ripresa forte come nel primo. È proprio Mastrantonio dopo due minuti ci prova dalla distanza ma la mira non è precisa. Al 3’ Roberti dal limite ma la sfera viene deviata in angolo.

Ancora Monterosi all’8’st con la gran giocata di Capodaglio che supera in tunnel un avversario in area ma il cross di Mastrantonio viene salvato in angolo. Al 13’st D’Antoni si gioca la carta Pippi al posto di un Roberti appena ammonito. Al 22’st ci prova Esposito col mancino ma la mira non è delle migliori. Al 27’st è ancora Mastrantonio a mettere paura all’ex serie

A Benassi ma il sinistro è alto sopra la traversa. Nel momento di massimo sforzo del Monterosi al 40’st il Montevarchi trova il jolly dalla distanza con Biagi che nel primo tempo aveva già colpito il palo: il suo tiro dal limite si infila alla sinistra di Marcianò e porta i toscani in vantaggio. Al primo minuto di recupero la punizione in area di Buonk sfiora tante gambe ma finisce sul fondo.

Le speranze del Monterosi si chiudono al sesto di recupero, il Montevarchi passa al Martoni costringendo la squadra di D’Antoni al secondo stop consecutivo. Il pareggio del Grosseto a Sangiovanni porta i biancorossi a meno due dalla vetta.

Monterosi Fc

23 febbraio, 2020