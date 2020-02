Sport - Pattinaggio - La manifestazione si svolge da oggi a domenica 16 su tre piste nella capitale

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’Asd Libertas Pilastro ’92 al Trofeo Internazionale Roma, la società rionale sarà presente alla manifestazione che si svolge da oggi a domenica 16 su tre piste nella capitale.

A questo trofeo con l’allenatrice Alessia Marchetti che le accompagna è iscritto il quartetto “Fifth Armony”, dopo la buona prova al Trofeo internazionale Skate awards, composto da Nicole D’Orazio, Giada Malavasi, Giorgia Savelli e Gloria Turchetti. Per la solo dance: Virginia Tomi, Giulia Scotto, Eva Frateiacci, Sara Grancini, Giulia Blasi, Annalisa Ciardella, Nicole D’Orazio e Giada Malavasi.

Per le atlete della solo dance è la prima gara della stagione e servirà anche per mettere a punto, qualora ce ne fosse la necessità, le esibizioni in vista dei campionati regionali che si disputeranno nel prossino mese di aprile.

Carlo Turchetti

Libertas Pilastro ‘92

Condividi la notizia:











14 febbraio, 2020