Si frattura la caviglia sull’asfalto dissestato, 17mila euro di risarcimento dal comune

Viterbo - Palazzo dei Priori condannato dal tribunale

Viterbo – (r.s.) – Un risarcimento di quasi 17mila euro dal comune di Viterbo per essersi fratturato la caviglia sull’asfalto dissestato.

È il 7 gennaio del 2013 quando un uomo, “mentre scendeva dalla propria auto parcheggiata in largo Africa, poggia il piede sinistro su una parte dissestata della pavimentazione situata all’interno dell’area di parcheggio, subendo una torsione laterale della caviglia con conseguente lesione”.

L’incidente è avvenuto nella zona commerciale dietro il palazzo di vetro, nei pressi di viale Armando Diaz.

L’uomo ha trascinato il comune davanti al tribunale di Viterbo, che qualche mese fa ha emesso sentenza. “L’ente – si legge in una determina di palazzo dei Priori – è stato condannato al risarcimento dei danni quantificati in 9mila 264 euro, alla rifusione delle spese legali quantificate in 5mila 155 euro, oltre agli oneri di legge per 7mila 375 euro”.

Il totale sfiora i 17mila euro: 16mila 761, per la precisione.

5 febbraio, 2020