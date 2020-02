Politica - Il premier Giuseppe Conte sulla decisione del partito di Renzi di non partecipare al consiglio dei ministri di questa sera

Roma – “L’assenza di Italia viva in Cdm sarebbe ingiustificabile”. Il premier Giuseppe Conte attacca il partito di Matteo Renzi dopo l’annuncio che le due ministre di Iv non prenderanno parte al consiglio dei ministri di questa sera in programma per le 20.

“L’assenza la considererei del tutto ingiustificata – ha detto Giuseppe Conte – perché non sedersi a un tavolo istituzionale di confronto sarebbe un fatto da non trascurare”.

Giuseppe Conte ha criticato anche gli ultimi voti di Italia viva con le opposizioni.

“Credo che Italia Viva – ha aggiunto il premier – debba darci un chiarimento, non al sottoscritto ma agli italiani. Qui i ricatti non sono accettati. Io mi siedo sempre al tavolo per ascoltare le altre forze politiche. Con predisposizione a dialogo e mediazione. Non è mai successo che non abbia riconosciuto pari dignità alle quattro forze politiche della maggioranza: tutte la hanno sempre avuta riconosciuta”.

