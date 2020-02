“L’associazione Click è onorata di far parte della terza edizione del Carnevale viterbese”

Viterbo - Interviene la presidente Lietta Granato

Viterbo – Domani, sabato 15 febbraio, si svolgerà la sfilata del Carnevale viterbese, che partirà alle ore 15 da piazza Verdi. L’evento verrà poi ripetuto sabato 22 alla stessa ora. Da una recente indagine è emerso che il Carnevale viterbese è uno dei piu’ antichi in Italia. Testimonianze storiche lo fanno risalire al 1200.

L’associazione culturale Click di Viterbo è onorata di far parte di questa terza edizione del Carnevale viterbese. La sfilata di Carnevale nel centro storico del capoluogo, sospesa da anni, ha ricevuto nuova linfa tre anni fa quando Lucio Matteucci aiutato da Rosella Guerrini, Marco Fumarola e Daniela Merlini, ha deciso di organizzare l’evento quasi per scherzo.

La scommessa si è rivelata vincente, quando già alla prima edizione hanno partecipato migliaia di spettatori, fino ad arrivare ad oggi, con la terza edizione, dove oltre 20 gruppi organizzati porteranno a sfilare circa 1200 persone mascherate per le vie della città.

Io e la mia associazione abbiamo aderito all’iniziativa con grande entusiasmo sin dalla prima edizione. Ci è sembrata un’idea molto bella per cercare di far rivivere la nostra citta’ e il suo centro storico, spesso trascurato.

Per la sfilata del primo anno abbiamo cercato di realizzare un progetto molto ambizioso, in cui rappresentavamo la storia dell’arte e della fotografia.

Per la sfilata dell’anno scorso poi, abbiamo ricevuto tantissimi complimenti: i nostri figuranti hanno indossato fotografie giganti con la loro faccia che usciva fuori dalla stampa. Siamo riusciti, nel nostro piccolo, a far divertire gli spettatori.

La maschera di Alberto Sordi che mangia gli spaghetti è quella che ha ricevuto più consensi, insieme a quella di John Lennon con Yoko Ono. Erano tutte fotografie di grandi autori, e speriamo ogni anno, piano piano, di far conoscere a sempre più persone la bellezza della fotografia, questa forma d’arte un po’ inflazionata.

Per quest’anno abbiamo in riserbo una sorpresa, con dei piccoli omaggi per il pubblico che assisterà alla sfilata.

Grazie all’organizzazione del Carnevale viterbese e al comune di Viterbo nelle persone degli assessori Alessia Mancini, Antonella Sberna e Marco De Carolis abbiamo potuto costruire le nostre maschere in un capannone messo a disposizione di tutti i gruppi gratuitamente.

I gruppi di figuranti si sono dati tanto da fare per costruire i vari carri, ed e’ stato un vero piacere lavorare fianco a fianco con tante realtà diverse. Una vera sinergia che ha unito tante associazioni di questa città che si sono prodigate, a spese loro, per far si che anche la sfilata di quest’anno sia un successo, e che faccia divertire grandi e piccini.

Lietta Granato

Presidente associazione Click

14 febbraio, 2020