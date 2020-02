Lavori in corso al Rocchi, montata la base per il led pubblicitari

Sport - Calcio - Serie C - Viterbese - L'installazione dei cartelloni veri e propri arriverà tra fine febbraio e inizio marzo

Condividi la notizia:











Viterbo – (s.s.) – Lavori in corso al Rocchi.

Dopo il maxischermo la Viterbese ha in serbo un’altra novità, che riguarda l’installazione dei led pubblicitari su tre quarti dei lati del campo da gioco.

Come annunciato dal presidente Marco Romano i cartelloni, che peraltro sono obbligatori in serie B, arriveranno tra fine febbraio e inizio marzo e un grosso indizio in questo senso è arrivato ieri pomeriggio.

Alcuni operai presenti allo stadio hanno montato la base a bordo campo e nei prossimi giorni procederanno con il collegamento della linea elettrica, per cui è già stata scavata una prima parte di traccia. Subito dopo il club di via della Palazzina provvederà all’installazione dei cartelloni veri e propri.

Condividi la notizia:











12 febbraio, 2020