Lazio Pride, si sceglie tra Rieti, Velletri e Ceccano

Roma - Aperta la votazione per l'edizione 2020, c'è tempo fino al 16 febbraio

Condividi la notizia:











Roma – Lazio Pride: partono le votazioni sui social per le tre candidature di Ceccano, Rieti e Velletri

Il comitato organizzatore del Lazio Pride fa sapere in una nota che fino al 16 febbraio sarà possibile votare sulla pagina Facebook di Lazio Pride.

Le tre città candidate sono Ceccano, in rappresentanza del Pride della Ciociaria, Velletri, in rappresentanza del Pride dei Castelli Romani e la città di Rieti.

“Le votazioni – spiegano dal comitato – sui social si sommeranno a diversi fattori che permetteranno al Comitato Lazio Pride di scegliere dove ospitare l’edizione 2020 della manifestazione regionale.

Tra le variabili che influenzano sulla scelta l’andamento delle presentazioni ufficiali svoltesi sui territori negli ultimi mesi, la presenza di gruppi di supporto e di organizzazione, la raggiungibilità delle città indicate, l’innovatività della candidatura.

La quinta edizione del Lazio Pride appare come speciale in quanto tutte e tre le candidate non sono mai state candidate ad ospitare la manifestazione, ospitata nel 2016 e nel 2017 da Latina, nel 2018 da Ostia e nel 2019 da Frosinone”.

Condividi la notizia:











10 febbraio, 2020