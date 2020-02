L’Azione cattolica tra bilanci e prospettive

Viterbo - Durante l'incontro, domenica 16 febbraio alla parrocchia del Murialdo, saranno anche rinnovati gli organi direttivi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Hai questo di buono”. È tratto dal libro dell’Apocalisse il titolo dell’assemblea diocesana elettiva dell’Azione cattolica viterbese che si celebrerà domenica 16 febbraio, presso il teatro della parrocchia San Leonardo Murialdo a Viterbo.

Un appuntamento che ogni tre anni vede l’associazione trarre un bilancio della propria attività e rilanciare il proprio impegno per l’avvenire.

Perché questo titolo? “Siamo una realtà che negli ultimi tempi sta faticando a raccogliere nuove adesioni anche se – riflette la presidente diocesana uscente Carla Maria Rosa Lamanna – in questo triennio abbiamo provato a cercare strade di rinnovamento, ma purtroppo i tentativi e le proposte fatte non hanno portato ancora frutto. Affidando, quindi, al Signore le nostre povertà, nel corso del cammino assembleare nelle realtà parrocchiali abbiamo cercato di aiutare le associazioni di base a riflettere su quanto di positivo ha dato e può dare l’esperienza di Azione cattolica a ciascun aderente e alla comunità di appartenenza, per porre l’attenzione sulla realtà che c’è e non solo su quello che manca.

Vorremmo quindi ripartire dai sogni e dalle speranze di ogni socio, di ogni consiglio parrocchiale per capire a quali necessità l’associazione può provare a dare risposta e quali energie può riuscire a radunare. Auspichiamo che questo passaggio assembleare sia foriero di motivazioni, di coraggio, di creatività”.

L’assemblea sarà anche, come statutariamente previsto, l’occasione per rinnovare gli organi direttivi, a cominciare dall’elezione del nuovo consiglio diocesano che poi porterà alla designazione del presidente.

I lavori saranno introdotti dalla preghiera guidata dal vescovo Lino Fumagalli, vescovo di Viterbo, e vedranno la partecipazione del vicepresidente dell’Azione Cattolica Italiana Giuseppe Notarstefano: a testimoniare il legame inscindibile dell’AC viterbese con il servizio alla diocesi e con quella dimensione nazionale che vide i suoi natali proprio nella nostra città, dove il giovane Mario Fani diede vita nel 1868 al “Circolo santa Rosa”, prima cellula di quella società della Gioventù Cattolica Italiana da cui si sviluppò nel tempo l’Azione Cattolica, rigenerata nello spirito del Concilio Vaticano II nel 1969 per opera dell’allora presidente nazionale Vittorio Bachelet, di cui ricorrono in questi giorni i 40 anni dall’assassinio per mano delle Brigate Rosse.

Azione cattolica Viterbo

14 febbraio, 2020