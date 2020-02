Ambiente - Approvata la delibera che abolisce bottiglie e prodotti monouso dalle mense - L'assessora Fuselli: "Presto gli erogatori automatici d'acqua in tutti gli istituti"

Orte – (a.c.) – Le scuole di Orte diventano plastic free. Con una delibera d’indirizzo approvata lo scorso 6 febbraio, la giunta guidata dal sindaco Angelo Giuliani ha bandito la plastica monouso negli istituti presenti sul territorio comunale.

“L’istituto superiore Fabio Besta già da un anno ha sostituito i distributori di bottigliette d’acqua con un erogatore automatico – spiega l’assessora all’Ambiente e alla Pubblica istruzione Mariastella Fuselli – e questo ha permesso di risparmiare oltre 35mila bottiglie e circa 10mila euro”.

Prendendo spunto dai risultati dell’esperimento al Fabio Besta, il comune ha deciso d’introdurre gli erogatori d’acqua in tutte le altre scuole comunali, tranne quelle dell’infanzia. Il primo apparecchio sarà installato nei prossimi giorni alle medie Antonio Deci.

“Il discorso sarà esteso anche alle mense, dove vengono già utilizzati piatti e bicchieri compostabili – aggiunge Fuselli -. Consegneremo agli alunni delle buste antispreco, per evitare di buttare via il cibo, e ho chiesto di eliminare anche lì le bottigliette d’acqua di plastica. Ogni studente riceverà una borraccia in alluminio personalizzata col proprio nome e lo stemma del comune di Orte”.

13 febbraio, 2020