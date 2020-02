Lega in calo, Pd sopra il 20%

Sondaggi elettorali - Il Carroccio sempre primo partito, ma per Ixè scende sotto il 30% - Continua a crescere FdI

Roma – La Lega sotto il 30%, cresce FdI, calano i 5 Stelle.

Intenzioni degli italiani nel caso in cui si dovesse tornare al voto, gli ultimi sondaggi vedono il partito di Salvini sotto la soglia del 30%. Ixè lo attesta al 28%, con il Pd lievemente sopra il 20%, M5s al 15%, mentre Fratelli d’Italia arriva quasi al 13% /12,7%). Non si sposta Italia Viva di Matteo Renzi, fermo al 3,2%.

Per un altro sondaggio, invece, La Lega scende ma è al 32,2%,d al 33,3% di sette giorni fa.

È la rilevazione settimanale di Swg per La7, secondo cui il Pd sale al 20,7%, M5s al 14% in lieve aumento, Italia Viva 5,4% in calo, FdI sale al 10,8% e FI perde consensi attestandosi al 5,4%.

12 febbraio, 2020