L’istituto “Scriattoli” si è tinto di blu contro il bullismo

Vetralla - Venerdì 7 febbraio le iniziative per la giornata nazionale

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Venerdì 7 febbraio alle 9, l’istituto “Andrea Scriattoli” di Vetralla si è fermato tingendosi di blu.

In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo, i nostri studenti, docenti e personale scolastico di ogni ordine e grado sono stati protagonisti di brevi e significativi momenti di riflessione sul tema del bullismo e cyberbullismo.

Grazie a tale evento, ancora una volta, i nostri studenti hanno potuto urlare il proprio NO ad ogni forma di discriminazione sociale. Lo svolgimento di questa iniziativa è avvenuta contemporaneamente in tutte le scuole di Viterbo e provincia le quali, legate da un immaginario nodo blu, sono state coinvolte in un flash mob collettivo che ha determinato l’interruzione delle attività didattiche per 5 minuti.

Tale momento si inserisce in un percorso più ampio intrapreso dal nostro Istituto che ha portato a stringere delle proficue collaborazioni con la Polizia Postale, con gli esperti dell’Arma dei Carabinieri, con gli enti territoriali e, dallo scorso anno, con l’associazione “Amore è rispetto” la quale ha organizzato un ciclo di incontri che hanno interessato gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.

I seminari sono stati tenuti da Gianluca Pietrantonio (psicologo della devianza e dell’analisi criminale, criminologo forense, analista comportamentale) che, con grande professionalità, ha stimolato la sensibilità degli alunni nei confronti del tema del bullismo, del cyber bullismo e dell’uso consapevole di Internet e dei social network.

Dirigente e docenti dell’Istituto “A.Scriattoli” di Vetralla

19 febbraio, 2020