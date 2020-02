L’olio di Tarquinia sbarca su Mediaset

Televisione - Il frantoio Olitar protagonista oggi su "Sempre Verde" il programma di Rete 4 condotto da Luca Sardella

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Sabato 29 febbraio il programma “Sempre Verde” di Luca Sardella, in onda dalle 12,50 in poi, parlerà dell’olio di Tarquinia e di altre produzioni artigianali come i saponi, il formaggio fresco, i sottoli.

Intervistato d’eccezione, Alessandro Scibilia, patron dello storico frantoio Olitar. Ancora una volta una vetrina d’eccezione su Rete 4 per la nostra cittadina.

La trasmissione ha già parlato di Tarquinia due settimane fa e questa sarà la seconda puntata dedicata alla cittadina, ma non di certo l’ultima: il gruppo organizzatore, con Alberto Tosoni, Rosanna Moioli, Bruno Cardia, sta infatti continuando il percorso con Sempre Verde e presto ci saranno nuovi servizi.

Forza civica Tarquinia

29 febbraio, 2020