“Lotta al caporalato, convocata la rete del lavoro agricolo di qualità dell’Inps”

Viterbo - Aggressione a Castel d'Asso - Pomante (Cgil), Mannino (Cisl), Turchetti (Uil): "E' la prima cabina di regia a essere riattivata in Italia"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Un grave episodio qualche giorno fa ha coinvolto alcuni sindacalisti della Flai Cgil che sono stati minacciati ed aggrediti violentemente mentre svolgevano un volantinaggio informativo rivolto ai braccianti agricoli nelle campagne del viterbese.

Cgil, Cisl e Uil territoriali esprimono soddisfazione per la tempestiva convocazione della “Rete del lavoro agricolo di qualità” convocata dal direttore provinciale dell’Inps di Viterbo per il 20 febbraio 2020 che risulta la prima cabina di regia che viene riattivata in Italia, dopo un periodo di stallo, in ottemperanza a quanto previso dalla legge 199/2016 sul caporalato.

Cgil, Cisl e Uil apprezzano l’approvazione da parte dell’intero consiglio comunale di Viterbo del punto all’ordine del giorno riguardante lo sfruttamento dei lavoratori e il rispetto della legge sul caporalato in agricoltura presentato nella seduta del 4 febbraio 2020 e, a tal proposito, sollecitano l’istituzione di un tavolo di confronto permanente che affronti le tematiche dei settori interessati.

Nella riunione unitaria di ieri Cgil, Cisl e Uil, inoltre, hanno deciso di presentare al comune di Viterbo una serie di proposte volte alla valorizzazione e al rilancio del territorio, a partire dal centro storico, e al recupero e utilizzo di tutti gli edifici dismessi e inutilizzati del comune di Viterbo. Infine, avendo già registrato nel corso di precedenti incontri la disponibilità del sindaco Giovanni Arena a discutere e sottoscrivere un accordo quadro per il bilancio condiviso della città, le organizzazioni sindacali unitarie auspicano la massima attenzione verso un territorio ricco di opportunità e potenzialità ancora inespresse e non sfruttate.

I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil si impegnano sin da ora a convocare un’iniziativa in supporto alle proposte che avanzeranno in occasione dell’apertura del tavolo di confronto.

Stefania Pomante

Segretario generale Camera del Lavoro Cgil

Civitavecchia Roma nord Viterbo

Fortunato Mannino

Segretario generale Cisl

Viterbo

Giancarlo Turchetti

Segretario generale Uil

Civitavecchia Viterbo

5 febbraio, 2020