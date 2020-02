Sedicenne morta in casa - Montefiascone - La famiglia Grazini in un messaggio esprime piena fiducia nella magistratura e chiede di rispettare il proprio dolore

Condividi la notizia:











Montefiascone – “Rispetto per il nostro dolore e chiarezza in ordine ai fatti”. Lo chiede in un messaggio indirizzato “agli organi di stampa” la famiglia di Aurora Grazini, la 16enne morta ieri in casa a Montefiascone.

“La famiglia di Aurora – si legge nel messaggio -, distrutta dal dolore di questa enorme tragedia, pur comprendendo e rispettando il diritto di cronaca, chiede agli organi di stampa di rispettare il dolore che ha sconvolto la nostra vita”.

Sulla morte della 16enne la procura di Viterbo ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. “Nutriamo piena fiducia negli organi inquirenti – continuano i familiari – e siamo certi che sia nostro diritto avere chiarezza in ordine a ciò che è accaduto. Per questo lotteremo con tutte le nostre forze. Per Aurora, ancor prima che per noi”.

La lettera si conclude: “Le illazioni, il gossip, le affermazioni false che si sono susseguite in queste ore non fanno altro che acuire la nostra sofferenza. Chiediamo solo questo, il rispetto della nostra indicibile sofferenza. I famigliari di Aurora”.

Articoli: Il parroco: “Ho potuto solo piangere con i genitori della piccola Aurora…” – La scuola: “Il tuo sorriso e la tua allegria, la tua bellezza e la tua simpatia illumineranno la nostra strada” – Il sindaco Massimo Paolini: “Appena mi hanno avvisato mi si è gelato il sangue” – Procura e carabinieri: “La giovane morta per arresto cardiorespiratorio” – La Asl: “La ragazza non aveva nessun problema fisico” – Sedicenne morta in casa, si indaga per omicidio colposo – L’assessore regionale alla Sanità: “Ragazza morta, verifiche in corso sulle procedure cliniche” – Sedicenne morta in casa

Condividi la notizia:











16 febbraio, 2020