Cronaca - Decine gli interventi dei vigili del fuoco - Due feriti nelle Marche e in Abruzzo

Condividi la notizia:











Roma – Maltempo, Nord e Centro flagellati dal forte vento.

Il maltempo sta creando notevoli disagi nel Nord e nel Centro Italia.

Tra il Piemonte e la Valle D’Aosta si è generata una tempesta con venti a oltre duecento chilometri orari.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco sulla costa Adriatica, nelle Marche e in Abruzzo a causa del forte vento.

Si sono contati, fino a questa mattina, novanta interventi dei pompieri nelle Marche e quaranta in Abruzzo.

Disagi anche in Toscana a causa del forte vento.

Nel Pescarese un albero è caduto su una macchina e una persona è rimasta ferita.

Un ferito anche ad Ascoli Piceno dove un uomo è stato colpito dalla copertura di guina di un tetto che si è staccata.

Sulle Dolomiti e in provincia di Cuneo sono stati chiusi alcuni impianti sciistici in via precauzionale.

Inoltre i collegamenti con l’Isola d’Elba dalla Toscana sono stati interrotti.

Condividi la notizia:











4 febbraio, 2020