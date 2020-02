Teramo - Probabilmente durante una manovra in retromarcia

Condividi la notizia:











Teramo – Mamma muore travolta dall’auto guidata dalla figlia minorenne.

Tragedia oggi intorno alle 12,30 a Giulianova Lido in provincia Teramo.

Per cause in corso d’accertamento una donna di circa 40 anni è morta travolta dalla macchina che sarebbe stata guidata dalla figlia minorenne.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e il 118.

La 40enne sarebbe morta sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione alla guida della macchina ci sarebbe stata la figlia quindicenne che stava facendo una manovra in retromarcia.

Condividi la notizia:











14 febbraio, 2020