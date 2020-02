Mancano i macchinisti, chiusa la Termini-Centocelle

Roma - Lo fa sapere l'Atac, che ha predisposto un potenziamento della linea bus

Roma – Mancano i macchinisti, la ferrovia urbana Termini-Centocelle oggi resta ferma. L’annuncio è arrivato stamattina all’alba dal profilo Twitter di Atac, che gestisce la linea.

L’azienda per la mobilità di Roma ha motivato con un lapidario “indisponibilità di personale” la chiusura odierna della linea che dalla stazione principale della città porta nella zona est. In sostituzione, è stata “potenziata la linea bus 105“.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, sarebbe emerso che su 48 macchinisti in organico, ben 37 hanno prodotto documenti giustificativi dell’assenza al lavoro, che ora saranno vagliati da Atac. Si teme una forma di protesta per le paventate trasformazioni della linea, che dovrebbe trasformarsi in tranvia.

La ferrovia Termini-Centocelle, ex Termini-Giardinetti, è una delle tre linee ferroviarie di proprietà della regione Lazio gestite da Atac. Le altre due sono la Roma-Lido e la Roma-Civita Castellana-Viterbo.

Dal 2015 il suo percorso è stato limitato alla stazione di Centocelle, con la sezione successiva coperta dalla metropolitana C.

4 febbraio, 2020