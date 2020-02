Cultura - Gli alunni della scuola dell’infanzia hanno potuto assistere alla piantumazione degli alberi negli spazi verdi della scuola

Condividi la notizia:











Caprarola – Il Marchini di Caprarola ha aderito al progetto Ossigeno promosso dalla regione Lazio.

Gli alunni della scuola dell’infanzia hanno potuto così assistere alla piantumazione degli alberi negli spazi verdi della scuola, un gesto simbolico molto semplice per ribadire l’importanza della tutela del territorio e per educare al rispetto della biodiversità, reso ancora più interessante dall’entusiasmo mostrato dai bambini per l’iniziativa.

Il progetto Ossigeno si pone come obiettivo quello di dare una svolta green, piantando sei milioni di nuovi alberi, uno per ogni abitante della regione, per contrastare il cambiamento climatico, compensare le emissioni di Co2 e proteggere, appunto, la biodiversità del territorio.

I volontari della protezione civile Aeopc di Tarquinia hanno reso possibile con il loro lavoro la realizzazione del progetto.

Condividi la notizia:











14 febbraio, 2020