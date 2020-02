Masse di San Sisto, il Tar ordina al comune di fornire chiarimenti

Viterbo - In seguito al ricorso della Free Time - Prossima udienza il 7 aprile

Viterbo – (sil.co.) – Masse di San Sisto, il Tar del Lazio ordina al comune di depositare una serie di documenti in vista dell’udienza del prossimo 7 aprile in seguito al ricorso della società Free Time srl per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi dello scorso 20 novembre.

La Free Time ha chiesto anche l’annullamento previa sospensiva anche di ogni altro atto connesso, tra cui la nota del VII settore del 25 ottobre 2018 con la quale è stata respinta la richiesta di revoca dell’ordinanza del 7 marzo 2016. Nonché l’annullamento delle relazioni tecniche del 28 ottobre e del 31 ottobre 2019, relative al sopralluogo dei vigili urbani.

Al termine dell’udienza dello scorso 28 gennaio, il collegio ha ritenuto necessario, ai fini della decisione anche cautelare, che il Comune di Viterbo, non costituito in giudizio: “Fornisca ogni chiarimento ritenuto opportuno in merito alla vicenda tratteggiata nel ricorso e produca ogni documentazione utile anche in relazione ai profili paesistici e vincolistici, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente ordinanza”. Prossima udienza il 7 aprile.

Nelle relazioni è stato rilevato che, oltre alle opere contestate nell’ordinanza del 7 marzo 2016, alcune delle quali demolite: “E’ stata riscontrata la realizzazione delle seguenti ulteriori opere: sostituzione ed eliminazione di parte dei canali per il convogliamento e trasporto dell’acqua con tubazioni in pvc appoggiate al terreno; n. 3 vasche per la raccolta e decantazione dell’acqua di forma circolare, scavate nel terreno senza alcun legante cementizio, avente ciascuna un diametro di circa 11,00 ml ed una profondità di circa 60 cm.; vasca per la raccolta e decantazione dell’acqua a forma circolare, scavata nel terreno senza alcun legante cementizio, avente un diametro di circa 20,00 ml. ed una profondità di circa 1,20 ml; vasca per la raccolta e decantazione dell’acqua di forma irregolare, scavate nel terreno senza alcun legante cementizio, avente larghezza minima di ml. 14,50 larghezza massima di ml. 22 circa, profondità di ml. 1,20 circa”.

10 febbraio, 2020