Viterbo - Lo sfogo di un cantante che ha vinto il premio Livatino per l'impegno contro le mafie: "Perché chi veicola messaggi negativi si ritrova sulle tv nazionali?"

Viterbo – “Vorrei esprimere la mia massima solidarietà ai carabinieri, offesi da Achille Lauro e complimentarmi con loro per averlo denunciato”.

È il messaggio di Alfredo Daidone, cantautore siciliano che, tramite Tusciaweb, vuole indirizzare tutta la sua stima ai militari dell’Arma, dopo il video circolato sul web con insulti ai carabinieri da parte di Achille Lauro.

Il cantante e performer, reduce dal successo di Sanremo con la sua “Me ne frego” che sta scalando le classifiche, è comparso in un video in cui definisce “frustrati e falliti” i carabinieri. Il tutto a causa del servizio di ordine pubblico svolto durante il Vulci Live Fest, dove il trapper avrebbe dovuto esibirsi: la performance è poi saltata a causa del maltempo.

Il video risale al 2018. Il Nuovo sindacato carabinieri ha deciso di sporgere denuncia. “Non potevamo rimanere indifferenti e far finta di nulla – ha detto Giuseppe Mancuso, segretario provinciale del Nsc di Viterbo -. Anche e soprattutto questo è fare sindacato. Dobbiamo tutelare e difendere chi fa il proprio lavoro con amore, dedizione e senso del dovere”.

Daidone ha vinto il premio internazionale Livatino nel 2017, importante riconoscimento per la lotta alle mafie e alla criminalità.

“Sono indignato – dice il cantautore -. Ho scritto canzoni contro la violenza ddi genere. Il mio impegno è da sempre per la legalità, eppure io e i miei messaggi positivi non troviamo spazio in tv. Piuttosto fanno strada personaggi che insultano i carabinieri o, in altri casi, addirittura, scrivono testi che incitano alla violenza sulle donne, come Junior Cally. Non capisco. Spero in un riconoscimento nazionale da parte dei vertici dell’Arma al fine di contrastare i messaggi violenti trasmessi da qualche cantante, che stranamente trova spazio nelle tv nazionali“.

16 febbraio, 2020