Mauro Rotelli e Massimo Giampieri all’inaugurazione della sede di Fratelli d’Italia

Fabrica di Roma - Il direttivo del circolo ha riunito amici e simpatizzanti

Condividi la notizia:











Fabrica di Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Grande successo per l’inaugurazione del Circolo e della sede di Fratelli d’Italia a Fabrica di Roma, più di 100 i partecipanti.

Il deputato Mauro Rotelli e il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Massimo Giampieri, testimonial dell’evento.

Il direttivo del circolo ha voluto riunire amici e simpatizzanti nella nuova sede per un aperitivo inaugurale, con l’intento di iniziare la missione del circolo: permettere alla cittadinanza tutta di partecipare con iniziative valide nella realtà Fabrichese.

La nuova sede, così come confermato dai patrioti fabrichesi di Fratelli d’Italia, vuole essere in primis un punto di incontro, aperto ai tesserati e anche ai soli simpatizzanti, per discutere di politica, idee e progetti che il circolo di Fratelli d’Italia vuole presentare alla popolazione: un contributo spontaneo di sana e buona politica al servizio del territorio fabrichese.

Gli interventi delle figure istituzionali hanno ricordato che Fratelli d’Italia è una realtà in crescita e sempre più importante come attestano gli ultimi risultati in Provincia, gli obiettivi raggiunti in Regione e la crescita del Nazionale, un risultato che ripaga l’impegno di Fratelli d’Italia nella difesa della propria terra e dei confini, valorizzazione del made in italy e delle bellezze del territorio, incentivi e tutela del lavoro a fianco anche dei professionisti.

All’inaugurazione hanno preso parte anche Federico Rocca, dirigente Nazionale di Fratelli d’Italia, il consigliere provinciale Gianluca Grancini, il vicesindaco di Civita Castellana Alberto Cataldi, l’assessore al Comune di Viterbo Marco De Carolis ed altri consiglieri e portavoce provinciali. Inoltre, apprezzato e pervenuto anche l’augurio dal consigliere regionale on. Giancarlo Righini e del Sindaco di Fabrica di Roma Mario Scarnati.

Fratelli d’Italia Fabrica di Roma

Condividi la notizia:











15 febbraio, 2020