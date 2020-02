“Il Medico dei Pazzi” al teatro San Francesco di Bolsena

Cultura - Lo spettacolo andrà in scena il 7 marzo

Condividi la notizia:











Bolsena – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo il successo dl Marchese del Grillo la compagnia teatrale “La quercia incantata”, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del comune di Bolsena, mette in scena una nuova pièce “Il medico dei Pazzi”, una delle commedie portanti del teatro napoletano di inizi Novecento.

“Bolsena in scena…un incanto di stagione” recita la locandina che propone al pubblico il famoso testo di Edoardo Scarpetta in una chiave leggera e quindi adatta ad ogni tipo di pubblico che lascia intravedere tra le sue righe l’importanza di essere sinceri, di essere veri.

“Quest’anno al Teatro San Francesco un programma teatrale vario ed entusiasmante – afferma l’assessore alla Cultura di Bolsena Raffaella Bruti – che vede protagonisti nomi di spicco del mondo dello spettacolo italiano come è stato Andrea Perroni e come sarà, il prossimo 7 marzo, il vincitore della prima edizione 2020 di Rai 1 del Cantante mascherato, Teo Mammuccari per il quale c’è grande attesa”.

Comune di Bolsena

Condividi la notizia:











5 febbraio, 2020