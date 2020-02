Mercato al Carmine-Salamaro, le modifiche al percorso del bus 1C

Viterbo - Comune - Lo annuncia l'assessore Enrico Maria Contardo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ci saranno modifiche al percorso della linea 1C del trasporto pubblico urbano Francigena a seguito dello spostamento del mercato del sabato mattina da piazza Martiri d’Ungheria (Sacrario) al quartiere Carmine – Salamaro.

A dare notizia è l’assessore alla mobilità urbana Enrico Maria Contardo. “La linea 1C fino a piazza dei Castelli non subirà variazioni. Subito dopo ci sarà la deviazione per via Castello Vetulonia, via Vico Squarano, via F. Agostino Solieri, via F. Boccacci, via Vico Squarano per riprendere poi il consueto percorso”.

Tale modifica è prevista la mattina del sabato, e più precisamente fino alla quattordicesima corsa, ovvero quella che termina alle ore 15,50.

14 febbraio, 2020