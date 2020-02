Mercato del sabato al Carmine per i prossimi sei mesi

Viterbo - Comune - Approvata delibera di giunta che proroga i termini - Il sindaco Arena: "Lavoriamo per portarlo a Valle Faul sotto una veste nuova"

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Il mercato del sabato resta al Carmine. Intanto in comune si lavora per portarlo di nuovo dentro le mura, ma riqualificato.

Palazzo dei Priori va avanti per la strada intrapresa e conferma lo spostamento temporaneo al quartiere Carmine – Salamaro. All’ordinanza per due settimane il 15 e 22 febbraio, legata allo svolgimento del Carnevale, si va ad aggiungere la delibera di giunta.

Approvata l’altro giorno, conferma per sei mesi la nuova collocazione dei banchi.

“Abbiamo approvato la delibera – conferma il sindaco Giovanni Arena – confermando per sei mesi lo spostamento. Nel frattempo vorremmo lavorare insieme agli operatori, se da parte loro c’è disponibilità, per mettere in piedi un mercato diverso a Valle Faul, con criteri nuovi”.

Un progetto a più lunga scadenza e con caratteristiche diverse, per adattarlo al luogo, mezzi compresi. “Senza bilici – continua Arena – possibilmente che abbia anche la parte alimentare, aggiungendo nuove tipologie merceologiche. Noi siamo disponibili a portarlo lì, con questi cambiamenti”.

Gli ambulanti sono sul piede di guerra, oggi come una settimana fa, quando hanno disertato in massa la nuova destinazione. Hanno chiesto un incontro con il primo cittadino.

“Ho risposto – precisa Arena – che il dirigente e l’assessore sono a disposizione, posso riceverli anche io, ma loro chiedevano di tornare al Sacrario”. E questo ritorno al passato non è contemplato.

“Impossibile da parte mia andare contro una decisione presa quasi all’unanimità dal consiglio comunale, oltretutto non è nemmeno nelle mie competenze e non è la via che intendo percorrere.

Si può utilizzare questo tempo che abbiamo a disposizione per pensare al mercato a valle Faul, dandogli un aspetto gradevole, strutturandolo in modo gradevole”.

