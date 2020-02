“Il mercato verrebbe accolto con una festa e farebbe rivivere il quartiere”

Viterbo - Interviene il comitato Carmine-Salamaro

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Non vogliamo entrare nei meriti e nelle ragioni dei rispettivi contendenti ma, visto che inevitabilmente siamo chiamati in causa, ci teniamo a dare il nostro parere.

Siamo convinti che se gli ambulanti decidessero di venire nel nostro quartiere come deciso dall’amministrazione comunale, questa non potrebbe che essere una buona occasione per beneficiarne entrambi.

Il quartiere tornerebbe a vivere e gli ambulanti troverebbero una degna accoglienza e con poco tempo anche qua avrebbero le loro belle soddisfazioni.

La sua inaugurazione sarebbe una giornata di festa e da parte nostra ci sarebbe la massima partecipazione.

Ci auguriamo inoltre che con l’occasione i nostri Amministratori si possano accorgere che il quartiere merita di qualche attenzione in più.

Comitato Carmine-Salamaro

22 febbraio, 2020