Montefiascone - Il nonno della 16enne morta in casa lancia il suo grido di dolore su Repubblica: "Io ora voglio sapere perché non c'è più"

Condividi la notizia:











Montefiascone – “Mi hanno ammazzato Aurora. Gli hanno dato delle gocce e l’hanno rimandata via”. Ilario Gambetta, nonno della 16enne morta in casa, lancia il suo grido di dolore in un’intervista a Repubblica. Gambetta racconta la terribile vicenda all’inviata di Repubblica Rory Cappelli.

Sabato mattina Aurora Grazini è morta in casa. La tragedia in una villetta di via Fiordini, dove viveva con la mamma Anna Maria, con il padre Giancarlo e la sorella diciottenne Rachele.

“Aurora stava male da venti giorni, una brutta influenza – dichiara a Repubblica il nonno della sedicenne morta Ilario -. Non l’ho potuta vedere in quelle tre settimane perché sono debole, non posso prendermi niente. Ma le parlavo al telefono, di lei mi raccontava mia figlia. L’ultima volta che era venuta a trovarmi si era seduta sul letto. Aveva quel suo bel sorriso solare che ti illuminava la giornata. Giovedì era tornata a scuola”.

Poi la tragedia.

“Sabato si è sentita male e alla fine mia figlia, la mamma di Aurora, ha chiamato l’ambulanza – continua a ricordare Gambetta -. Dopo tutti quei giorni di febbre, era anche tanto dimagrita. A Belcolle gli anno dato quindici gocce, mia figlia non ha visto neppure quali”. Gocce di “En, una benzodiazepina con funzioni ansiolitiche”, secondo Repubblica.

“Le gocce l’hanno intontita subito – continua il nonno Ilario Gambetta -. Aurora e la madre Anna Maria sono uscite per aspettare il padre. Aurora ha appoggiato la testa sulla spalla della mamma. Non si reggeva in piedi. In macchina è seduta dietro ma siccome respirava male la fanno passare davanti. A casa non ha voluto stare sola, si è messa sul divano. La mamma le stava preparando da mangiare, poi l’ha messa a dormire nel letto con lei. L’ha vegliata per tutta la notte e verso l’alba chiama il marito, che in quel momento era in bagno. Urla: “Corri, presto, non respira, non respira!”. Io ora voglio sapere perché è morta Aurora”.

Fotocronaca: Borgo Trapé – I carabinieri tornano a casa di Aurora Grazini – Giovane morta in casa

Articoli: I vicini: “Non si può mandare a casa una ragazza di 16 anni e poi la notte muore” – Una professoressa: “Aurora amava la storia e la letteratura…” – Morte di Aurora, nessun esame tossicologico disposto dalla procura – La famiglia: “Lotteremo con tutte le nostre forze per Aurora…” – Il parroco: “Ho potuto solo piangere con i genitori della piccola Aurora…” – La scuola: “Il tuo sorriso e la tua allegria, la tua bellezza e la tua simpatia illumineranno la nostra strada” – Il sindaco Massimo Paolini: “Appena mi hanno avvisato mi si è gelato il sangue” – Procura e carabinieri: “La giovane morta per arresto cardiorespiratorio” – La Asl: “La ragazza non aveva nessun problema fisico” – Sedicenne morta in casa, si indaga per omicidio colposo – L’assessore regionale alla Sanità: “Ragazza morta, verifiche in corso sulle procedure cliniche” – Sedicenne morta in casa

Condividi la notizia:











17 febbraio, 2020