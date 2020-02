“Mi scuso per aver esultato in maniera eccessiva, non era una mancanza di rispetto”

Sport - Calcio - Serie C - Dopo la vittoria sulla Viterbese il presidente del Potenza, Salvatore Caiata, recita il mea culpa

Viterbo – (s.s.) – Salvatore Caiata recita il mea culpa.

Dopo il match tra Viterbese e Potenza il presidente degli ospiti si presenta in sala stampa per chiarire un episodio che l’ha visto protagonista in prima persona.

In panchina al fianco della squadra, dopo il 3-1 di Ricci arrivato a distanza ravvicinata dal 2-1 di Volpe, il numero uno rossoblù è entrato in campo per festeggiare quello che a breve sarebbe diventato il risultato definitivo. Qualche tifoso laziale presente in tribuna non l’ha presa affatto bene e ha ammonito il gesto.

“Mi scuso per aver esultato in maniera eccessiva ma non era una mancanza di rispetto – spiega il presidente, che è anche deputato di Fratelli d’Italia -. Venivamo da una serie di risultati negativi e mi sono lasciato troppo andare. Nelle scorse settimane siamo stati oggetto di critica e ci siamo presi la nostra rivincita con una bellissima prestazione. Sul 2-1 ho avuto un po’ di paura ma quando una squadra è convinta dei propri mezzi trova il modo di chiuderla. Coronavirus? Per non fermare il campionato si potrebbe giocare a porte chiuse, mi farò portavoce di questa idea”.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

27esima giornata

domenica 16 febbraio

Rieti – Teramo 0-2 (sabato)

V. Francavilla – Catanzaro 4-0 (sabato)

Cavese – Bari 1-1

Reggina – Paganese 3-0

Viterbese – Potenza 1-3

Monopoli – S. Leonzio 0-1

Catania – Ternana 0-0

Rende – Avellino 0-1

Picerno – Bisceglie 1-0

Casertana – Vibonese 1-2

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 63 27 19 6 2 51 17 34 Bari 55 27 15 10 2 49 20 29 Monopoli 51 27 16 3 8 37 21 16 Ternana 49 27 14 7 6 34 23 11 Potenza 49 27 14 7 6 33 23 10 Catanzaro 42 27 12 6 9 40 32 8 Teramo 40 27 11 7 9 29 29 0 Catania 38 27 10 8 9 34 36 -2 V. Francavilla 37 27 9 10 8 36 32 4 Vibonese 35 27 8 11 8 44 33 11 Viterbese 35 27 10 5 12 36 37 -1 Paganese 34 27 8 10 9 34 32 -2 Avellino 34 27 9 7 11 30 36 -6 Cavese 34 27 8 10 9 22 33 -11 Casertana 31 27 6 13 8 32 33 -1 Picerno 29 27 7 8 12 26 33 -7 S. Leonzio 22 27 5 7 15 26 43 -17 Bisceglie 19 27 3 10 14 19 36 -17 Rende 17 27 3 8 16 18 47 -29 Rieti 12 27 4 5 18 27 61 -34

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

9 gol: Mamadou Tounkara, Michele Volpe

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

24 febbraio, 2020