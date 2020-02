“Migliora coppia cinese ricoverata, uomo negativo ai test”

Roma - L'ultimo bollettino dell'istituto Spallanzani - Ottime condizioni di salute per il 17enne di Grado

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – La coppia di cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, casi confermati di Covid -19 continua a essere ricoverata nel nostro Istituto.

Il marito sta meglio, non necessita di terapia con ossigeno, si alimenta autonomamente e ha ripreso la deambulazione autonoma con appoggio. Risulta negativo ai test per la ricerca del Covid-19.

La moglie, vigile e orientata, è in respiro spontaneo è ancora ricoverata in terapia intensiva, e non necessita più di supporto ventilatorio. Necessita ancora di monitoraggio per la presenza di patologie preesistenti.

Il giovane studente italiano proveniente dalla città di Wuhan è ancora ricoverato ed è in ottime condizioni di salute e di umore.

Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 93 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus.

Di questi, 66, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Ventisette i pazienti tutt’ora ricoverati: Due sono i casi confermati di Covid-19 (la coppia cinese). Ventitré e sono i casi sottoposti al test che risulta tutt’ora in corso. Due sono i casi che rimangono ricoverati per altri motivi. In caso di evoluzioni del quadro clinico, verranno dati immediati aggiornamenti.

Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”

23 febbraio, 2020