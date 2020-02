Minacciato e rapinato per poche decine di euro

Terni - Polizia - La vittima è un minorenne - Arrestato 19enne

Nell’ambito dei controlli disposti dal questore di Terni, in occasione degli eventi Valentiniani, con particolare riguardo ai servizi di prevenzione che hanno visto impiegate pattuglie del reparto prevenzione crimine, delle squadre cinofili e anche l’Unità operativa di pronto intervento (Uopi), nella tarda serata del 14 febbraio scorso la squadra volante ha arrestato un 19enne italiano di origini marocchine.

Come riporta una nota della questura di Terni, gli viene contestata “una rapina commessa ai danni di un 17enne ternano al quale, dopo averlo minacciato di non ben precisate ritorsioni”, il ragazzo avrebbe preso “il portafogli, impossessandosi delle poche decine di euro in esso contenute”.

È successo nelle vie del centro e la volante, intervenuta immediatamente, ha rintracciato il 19enne “a pochi metri di distanza – si legge ancora sulla nota dei poliziotti – con indosso la refurtiva mentre stava aspettando l’autobus per tornare a casa“. Il 19enne è stato arrestato e messo a disposizione del pm Camilla Coraggio.

Stamattina il giudice del tribunale di Terni ha convalidato l’arresto e applicato al giovane l’obbligo di presentazione in questura tre pomeriggi a settimana.

15 febbraio, 2020