Modella italo-senegalese su Vogue, il consigliere leghista: “Un’italiana doc è bianca”

Vicenza - Bufera su Daniele Beschin, esponente del Carroccio ad Arzignano - Immediata l'espulsione dal partito

Vicenza – La modella italo-senegalese finisce in copertina e il consigliere leghista critica: “Un’italiana doc è bianca”.

Bufera sul consigliere comunale della Lega di Arzignano Daniele Beschin per la frase con cui ha commentato la notizia dell’inserimento sulla copertina di Vogue Italia di Maty Fall Diba, modella 18enne nata in Senegal e cresciuta a Chiampo, nel Vicentino.

Diba aveva pubblicato la foto della copertina, in cui tiene in mano una scritta “Italia” e viene definita “Italian beauty”, sul suo profilo Instagram e subito il sindaco di Chiampo, Matteo Macillotti, aveva commentato esprimendosi orgoglioso dei successi della sua concittadina. Ma Beschin, per rispondere al sindaco, si era aggiunto scrivendo sui social: “Per me una chiampese doc è una ragazza solare, bianca”.

Immediate le condanne del mondo politico, con la Lega che ha preso ufficialmente le distanze dalle parole del suo esponente. Beschin è stato anche espulso dal gruppo consiliare del suo comune.

10 febbraio, 2020