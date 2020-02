Modelle per un giorno allo Spazio Conad

Viterbo - Acconciature, shooting e sfilata gratuita per tutte coloro che vogliono provare l'esperienza della passerella

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Lunedì 24 febbraio all’ipermercato Spazio Conad di via Garbini dalle 10,30 in poi e per tutto il giorno si susseguiranno modelle e persone anche di passaggio che vogliono giocare a fare le modelle.

Io e le mie colleghe Elenia Elisabetta e Romina ci occuperemo delle acconciature. Lo stilista Gianfranco Venturi vestirà le donne che parteciperanno, Wycon cosmetics, con le makeup artist Alice Elena e Valentina, si occuperanno del trucco.

Ottica Vista Sì con Antonella, Chiara, Francesca e Letizia penseranno agli occhiali e infine, non per ultimo, Fanatike, che con Erika e Sara forniranno borse ed accessori.

Photografher dell’evento sarà Marica Sorbino.

Parteciperanno altri parrucchieri del nostro gruppo Eval, con il capo Massimiliano Calderini.

La partecipazione è gratuita per tutti.

Cinzia Arcari

22 febbraio, 2020