Montefiascone sale in corsa sul treno dell’ecologia

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Grazie all’entusiasmo e alla capacità organizzativa dell’assessore Rita Chiatti, supportata dal sindaco Paolini, anche Montefiascone entra a pieno diritto nel progetto “Laudato si’ – Economia circolare per costruire comunità sostenibili” promosso da Ecologia Viterbo – azienda che gestisce la discarica e il Tmb che servono tutta la provincia – per portare nelle scuole una cultura della sostenibilità ambientale e sociale.

Cittadinanza attiva, educazione ambientale, economia circolare e gestione dei rifiuti, sviluppo sostenibile e rispetto per le persone e per tutte le forme di vita: questi i temi e le parole chiave dell’iniziativa che, partita per la sola città di Viterbo, oggi si allarga anche a Montefiascone confermando questo paese della provincia come uno dei più dinamici e attivi sul fronte ambientale.

“La velocità e la fluidità con cui ci siamo mossi testimonia che abbiamo saputo fare squadra tra il comune, l’istituto Dalla Chiesa e i referenti dell’azienda, in nome di un comune obiettivo che è la valorizzazione della cultura della sostenibilità come strumento per creare comunità vitali, consapevoli e partecipative”. Così il sindaco Paolini ha ribadito la sua soddisfazione per questo primo piccolo grande risultato per la comunità territoriale.

Il professor Angeloni è il tutor dei 30 ragazzi che dall’istituto Comprensivo Dalla Chiesa parteciperanno al calendario di approfondimenti sui temi della sostenibilità a partire dall’enciclica di Papa Francesco che continua ad avere grande risonanza in tutto il mondo e che a fine marzo sarà al centro di un appuntamento internazionale sull’economia di San Francesco. Ogni gruppo di studenti dovrà presentare un elaborato in forma libera che verrà valutato e premiato nell’evento finale che si terrà Viterbo nella seconda metà di maggio.

“Siamo davvero contenti di essere saliti in corsa in questo progetto – dichiara con soddisfazione l’assessore all’Ambiente e ai rifiuti Rita Chiatti – che riteniamo essere di grande valore e che rappresenta una prima collaborazione con Ecologia Viterbo alla quale il mio assessorato vorrà sicuramente dare seguito con numerose altre iniziative che abbiamo già in programma e che presto vi comunicheremo”.

5 febbraio, 2020